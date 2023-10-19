Мобилизация в Украине: в ВСУ объяснили, будут ли призывать в армию всех мужчин

По словам представителя Сухопутных войск Владимира Фитьо, в настоящее время могут мобилизовать всех мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить.

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В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине действует мобилизация военнообязанных. Все чаще звучат заявления, "воевать придется каждому", ведь согласно Конституции, граждане должны защищать свое государство. Об этом сообщил руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНИАН.

По его словам, сейчас мобилизовать могут мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить.

"…для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, старое название военкомат — Ред.) и обновить свои учетные данные. То есть, если есть какое-то право на отсрочку — предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно", — сказал Фитьо.

Как он отметил, в случае, если гражданин фигурирует в военном реестре как призывник, но скрывает информацию о своем заболевании от военкомата, они не могут быть осведомлены о том, что он не годен к военной службе.

Напомним, Фокус опубликовал перечень тех категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от призыва в условиях всеобщей мобилизации.

Также в СМИ разобрались, что делать в случае получения повестки на блокпосте. Неправильно оформленные приглашения в ТЦК можно обжаловать.