Мобилизация в Украине: что делать, если вручили повестку на блокпосту

Согласно законодательству, если вам выписали повестку на блокпосту и вы за нее расписались, вам нужно прийти в военкомат (ТЦ и КСП).

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На территории Украины на данный момент продолжаются военные действия, что приводит к активной мобилизации граждан в Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Процесс вручения повесток происходит весьма интенсивно, и призыв на военную службу во времена конфликта распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Повестки можно получить даже на контрольных пунктах. Об этом говорится в материале медиа "24 Канал".

Прежде всего, важно отметить, что украинское законодательство не устанавливает четкие нормы относительно места вручения повестки, что делает это допустимым фактически везде: по месту регистрации, фактическому месту проживания, в общественных учреждениях, на улицах и контрольных пунктах.

Тем не менее, закон четко определяет круг лиц, уполномоченных вручать повестку. Среди них могут быть представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых трудится военнообязанный, а также управляющие многоквартирными домами.

Кроме того, повестки могут непосредственно вручать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Если вам вручили повестку на блокпосте и вы поставили свою подпись в знак получения, вам впоследствии необходимо явиться в военкомат.

Важно отметить, что повестку на военную службу можно обжаловать, если имеются основания для этого, например, неправильное оформление. Для подачи жалобы можно обратиться в военкомат, Министерство обороны Украины или в Национальную полицию. Эти организации могут помочь вам в процессе обжалования, проверке и разрешении вопросов, связанных с призывом на военную службу.

Следует отметить, что если у вас есть основания полагать, что повестка составлена с нарушением законодательства или содержит факты подделки, вы можете подписать ее, указав на эти нарушения. Важно сохранить копию такой повестки и обратиться к компетентным органам, чтобы документ был детально проверен и в случае необходимости обжалован. Это важный механизм защиты ваших прав и законных интересов в случае сомнений в законности уведомления.

Неявка по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки карается административным штрафом или уголовной ответственностью.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что мужчины, которые имеют право на отсрочку, однако которых мобилизовали по собственному желанию, могут проходить службу по месту жительства.

Ранее Фокус писал, что некоторые категории граждан, у которых есть подтвержденные проблемы со здоровьем, могут призвать на военную службу. Речь идет об ограниченно или временно непригодных к службе.