Мобілізація в Україні: що робити, якщо вручили повістку на блокпосту

Згідно із законодавством, якщо вам виписали повістку на блокпосту і ви за неї розписалися, вам потрібно прийти у військкомат (ТЦ і КСП).

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На території України наразі тривають військові дії, що призводить до активної мобілізації громадян до Збройних Сил України (ЗСУ). Процес вручення повісток відбувається досить інтенсивно, і призов на військову службу за часів конфлікту поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років. Повістки можна отримати навіть на контрольних пунктах. Про це йдеться в матеріалі медіа "24 Канал".

Насамперед важливо зазначити, що українське законодавство не встановлює чітких норм щодо місця вручення повістки, що робить це припустимим фактично скрізь: за місцем реєстрації, фактичним місцем проживання, у громадських установах, на вулицях і контрольних пунктах.

Проте закон чітко визначає коло осіб, уповноважених вручати повістку. Серед них можуть бути представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, у яких працює військовозобов'язаний, а також управителі багатоквартирних будинків.

Крім того, повістки можуть безпосередньо вручати посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Якщо вам вручили повістку на блокпості і ви поставили свій підпис на знак отримання, вам згодом необхідно з'явитися до військкомату.

Важливо зазначити, що повістку на військову службу можна оскаржити, якщо є підстави для цього, наприклад, неправильне оформлення. Для подання скарги можна звернутися до військкомату, Міністерства оборони України або до Національної поліції. Ці організації можуть допомогти вам у процесі оскарження, перевірці та вирішенні питань, пов'язаних із призовом на військову службу.

Слід зазначити, що якщо у вас є підстави вважати, що повістка складена з порушенням законодавства або містить факти підробки, ви можете підписати її, вказавши на ці порушення. Важливо зберегти копію такої повістки і звернутися до компетентних органів, щоб документ було детально перевірено і в разі потреби оскаржено. Це важливий механізм захисту ваших прав і законних інтересів у разі сумнівів у законності повідомлення.

Неявка за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки карається адміністративним штрафом або кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін заявив, що чоловіки, які мають право на відтермінування, проте яких мобілізували за власним бажанням, можуть проходити службу за місцем проживання.

Раніше Фокус писав, що деякі категорії громадян, у яких є підтверджені проблеми зі здоров'ям, можуть призвати на військову службу. Йдеться про обмежено або тимчасово непридатних до служби.