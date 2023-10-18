Мобілізація в Україні: коли закінчиться призов і кого заберуть в армію в першу чергу

Згідно із законодавством, мобілізації підлягають чоловіки та жінки, яких ВЛК визнає придатними до виконання бойових обов'язків.

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В Україні здійснюється загальна мобілізація і введено воєнний стан, який було продовжено щонайменше до 15 листопада. У рамках цього рішення під призов потрапляють усі чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки. Про це йдеться в Наказі МО №402

У зв'язку з продовженням активної фази воєнних дій та наступом Сил оборони на різних напрямках, а також посиленням штурмів з боку російських військ на сході, потреба в мобілізації для української армії, ймовірно, не зменшиться. Отже, з великою ймовірністю можна очікувати продовження мобілізації ще на 90 днів у листопаді, тобто до 13 лютого 2023 року.

Придатність до служби в українській армії визначається відповідно до Наказу Міністерства Оборони №402 та внесених до нього змін, як зазначено в Наказі МО №490. Перелік категорій громадян, яких не можна призивати без їхньої згоди, визначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ці категорії включають у себе осіб, які мають відстрочку від служби.

Мобілізація заборонена для чоловіків, які були засуджені до покарання за серйозні або особливо тяжкі злочини. Також із цього процесу виключаються особи віком від 18 до 60 років, які не стали на військовий облік і не призиваються на військову службу згідно із законом.

В Україні передбачено, що Військово-лікарська комісія (ВЛК) може визначити чоловіків обмежено придатними до військової служби під час воєнного стану у випадках, коли їхнє захворювання не є настільки серйозним, щоб повністю виключити їх зі списку призовників, однак ці чоловіки не здатні виконувати бойові завдання, особливо в штурмових підрозділах.

Також ТЦК мають право призивати чоловіків, яких вони визнають обмежено придатними. Ці чоловіки можуть виконувати військову службу в ТЦК, а також в інших нефронтових завданнях, таких як робота на складах, у штабах і в тилу, як передбачено законодавством.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін заявив, що чоловіки, які мають право на відтермінування, проте яких мобілізували за власним бажанням, можуть проходити службу за місцем проживання.

Раніше Фокус писав, що деякі категорії громадян, у яких є підтверджені проблеми зі здоров'ям, можуть призвати на військову службу. Йдеться про обмежено або тимчасово непридатних до служби.