Мобілізація в Україні: кого з чоловіків до 25 років не можуть призвати

Варто розрізняти поняття "військовозобов'язаний" та "призовник". Для цих категорій існують різні військові обліки, розповів адвокат.

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В Україні військовозобов'язаних призиватимуть на військову службу поки триватиме загальна мобілізація — до 15 листопада. Серед винятків є непридатні до військової служби чоловіки та ті, хто мають відстрочку. Також мобілізувати до армії не можуть чоловіків до 25 років, які не проходили службу. Про це повідомив юрист та адвокат Ростислав Кравець у коментарі "Факти ICTV".

"Мобілізовувати чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено", — сказав Ростислав Кравець.

Він зазначив, що таких українців можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Проте чоловіків до 25 років, які мають статус військовозобов'язаного, можуть призвати до лав Збройних сил України.

Адвокат наголосив, що часто плутають поняття призовник та військовозобов'язаний і вважають, що це одне й те саме, проте це не так. Він наголосив, що призовники — це особи, які приписані до призовних дільниць. Такі чоловіки підлягають призову на строкову службу. Військовозобов'язані — це ті, хто перебуває у запасі для комплектування ЗСУ або інших військових формувань на особливий період та для виконання робіт із забезпечення оборони України.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних", — заявив Кравець.

Зокрема, облік для призовників ведуть на підставі українського паспорта та посвідчення про приписку до призовної дільниці. Тоді як для військовозобов'язаних потрібен військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. У результаті чоловіків до 25 років, які не служили в армії, не можуть мобілізувати. Проте чоловіків від 25 до 60 років, які не мають досвіду проходження військової служби, можуть призвати.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що чоловіки, які мають право на відстрочку, проте яких мобілізували за власним бажанням, можуть проходити службу за місцем проживання.

Раніше Фокус писав, що деякі категорії громадян, у яких є підтверджені проблеми зі здоров'ям, можуть призвати на військову службу. Мова йде про обмежено або тимчасово непридатних до служби.