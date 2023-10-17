Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіків віком до 27 років

За словами адвоката Марини Бекало, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводять, проте чоловіки, молодші за 27 років, все ж можуть бути мобілізовані.

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Після розгляду законопроєкту №9281, Верховна Рада України підтримала зниження призовного віку на строкову службу з 27 до 25 років. Однак цей закон поки що не набув чинності, оскільки його підписання очікується від президента Володимира Зеленського. Адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН" роз'яснила, чи можуть сьогодні мобілізувати чоловіків віком до 27 років.

На жовтень 2023 року призовний вік на строкову службу залишається без змін, що означає, що молоді люди до 27 років все ще підпадають під призов. У статті 23 закону про мобілізацію, яка містить перелік підстав для відстрочки від військової служби, не міститься положень про звільнення від призову під час мобілізації для чоловіків віком до 27 років.

Згідно з чинним законодавством, військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Військовий облік призовників застосовується до чоловіків віком від 18 до 27 років, які підлягають призову на строкову службу.

"Слід зазначити, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Інакше кажучи, призовники молодше 27 років не можуть бути призвані на строкову службу під час воєнного стану. Проте це не виключає можливості їхнього призову на військову службу під час мобілізації", — розповіла Бекало.

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Таким чином, чинне профільне законодавство дозволяє виключення призовників з обліку та включення військовозобов'язаних чоловіків віком до 27 років до списку військового обліку.

"У зв'язку з цим, призов на військову службу під час мобілізації стає можливим для таких молодих чоловіків, за умови визнання їх придатними до військової служби та відсутності підстав для відстрочки, передбачених статтею 23 Закону про мобілізацію", — пояснила адвокатка.

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