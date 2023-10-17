Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може служити за місцем проживання

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що йдеться саме про тих громадян, які мають право на відстрочку. Вони можуть бути мобілізовані за власним бажанням.

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В Україні триває загальна мобілізація, яка триватиме щонайменше до 15 листопада. У цей період військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років можуть отримати повістку, проте є одна категорія чоловіків, яка має можливість проходити службу за місцем проживання. Про це "Телеграфу" розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За його словами, йдеться саме про тих громадян, які мають право на відстрочку. Вони можуть бути мобілізовані за власним бажанням.

"Згідно з частиною 2 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі категорії населення (а це фактично всі, хто має право на відстрочку), можуть бути мобілізовані тільки за їх згодою і проходитимуть службу за їх бажанням за місцем проживання", — пояснив Істомін.

Зазначають, що право на відстрочку від служби мають кілька категорій громадян в Україні:

чоловіки та жінки, які доглядають за чоловіком/дружиною, батьком чи матір’ю з інвалідністю (за відсутності інших членів сім’ї, які могли б цим займатися);

зареєстровані працівники, чиї місця роботи було заброньовано;

багатодітні батьки;

батьки-одиначки, які виховують дітей віком до 18 років;

батьки неповнолітніх дітей, якщо їх чоловік проходить службу;

люди з інвалідністю або непридатні до служби зі зняття з військового обліку;

батьки-усиновлювачі дітей з інвалідністю до 18 років;

студенти, аспіранти, асистенти-стажисти, аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або вчений ступінь;

викладачі із закладів професійної освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

нардепи, а також співробітники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держслужби спецзв’язку, СБУ, СЗР, НГУ, ДПСУ, НПУ, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон у період дії загальної мобілізації. У Держприкордонслужбі України заявили, що є кілька категорій громадян, яких можуть пропустити через кордон. Водночас, усі ті, хто виїхали незаконно, будуть притягнуті до відповідальності після повернення.