Мобилизация в Украине: кто из мужчин может служить по месту жительства

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что речь идет именно о тех гражданах, которые имеют право на отсрочку. Они могут быть мобилизованы по собственному желанию.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая продлится как минимум до 15 ноября. В этот период военнообязанные граждане от 18 до 60 лет могут получить повестку, однако есть одна категория мужчин, которая имеет возможность проходить службу по месту жительства. Об этом "Телеграфу" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, речь идет именно о тех гражданах, которые имеют право на отсрочку. Они могут быть мобилизованы по собственному желанию.

"Согласно части 2 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые категории населения (а это фактически все, кто имеет право на отсрочку), могут быть мобилизованы только с их согласия и будут проходить службу по их желанию по месту жительства", — пояснил Истомин.

Отмечают, что право на отсрочку от службы имеют несколько категорий граждан в Украине:

мужчины и женщины, которые ухаживают за мужем/женой, отцом или матерью с инвалидностью (при отсутствии других членов семьи, которые могли бы этим заниматься);

зарегистрированные работники, чьи места работы были забронированы;

многодетные родители;

родители-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

родители несовершеннолетних детей, если их муж проходит службу;

люди с инвалидностью или непригодные к службе по снятию с воинского учета;

родители-усыновители детей с инвалидностью до 18 лет;

студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры, аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или ученую степень;

преподаватели из учреждений профессионального образования, школьные учителя, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

нардепы, а также сотрудники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи, СБУ, СВР, НГУ, ГПСУ, НПУ, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Напомним, 17 октября сообщалось, кто из мужчин призывного возраста может выехать за границу в период действия всеобщей мобилизации. В Госпогранслужбе Украины заявили, что есть несколько категорий граждан, которых могут пропустить через границу. В то же время, все те, кто выехали незаконно, будут привлечены к ответственности по возвращении.