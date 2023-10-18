Мобилизация в Украине: когда закончится призыв и кого заберут в армию в первую очередь

Согласно законодательству, мобилизации подлежат мужчины и женщины, которых ВВК признает пригодным к исполнению боевых обязанностей.

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В Украине осуществляется всеобщая мобилизация и введено военное положение, которое было продлено как минимум до 15 ноября. В рамках данного решения под призыв попадают все мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки. Об этом говорится в Приказе МО №402

В связи с продолжением активной фазы военных действий и наступлением Сил Обороны на различных направлениях, а также усилением штурмов со стороны российских войск на востоке, потребность в мобилизации для украинской армии, вероятно, не уменьшится. Следовательно, с большой вероятностью можно ожидать продления мобилизации еще на 90 дней в ноябре, то есть до 13 февраля 2023 года.

Годность к службе в украинской армии определяется в соответствии с Приказом Министерства Обороны №402 и внесенными в него изменениями, как указано в Приказе МО №490. Перечень категорий граждан, которых нельзя призывать без их согласия, определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эти категории включают в себя лиц, имеющих отсрочку от службы.

Мобилизация запрещена для мужчин, которые были приговорены к наказанию за серьезные или особо тяжкие преступления. Также из этого процесса исключаются лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые не встали на воинский учет и не призываются на военную службу по закону.

В Украине предусмотрено, что Военно-врачебная комиссия (ВВК) может определить мужчин ограниченно пригодными к военной службе во время военного положения в случаях, когда их заболевание не является настолько серьезным, чтобы полностью исключить их из списка призывников, однако эти мужчины не способны выполнять боевые задачи, особенно в штурмовых подразделениях.

Также ТЦК имеют право призывать мужчин, которых они признают ограниченно пригодными. Эти мужчины могут выполнять военную службу в ТЦК, а также в других нефронтовых задачах, таких как работа на складах, в штабах и в тылу, как предусмотрено законодательством.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что мужчины, которые имеют право на отсрочку, однако которых мобилизовали по собственному желанию, могут проходить службу по месту жительства.

Ранее Фокус писал, что некоторые категории граждан, у которых есть подтвержденные проблемы со здоровьем, могут призвать на военную службу. Речь идет об ограниченно или временно непригодных к службе.