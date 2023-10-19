Мобілізація в Україні: у ЗСУ пояснили, чи призиватимуть в армію всіх чоловіків

За словами представника Сухопутних військ Володимира Фітьо, наразі можуть мобілізувати всіх чоловіків віком 18-60 років, які за станом здоров'я здатні служити.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні діє мобілізація військовозобов'язаних. Дедалі частіше лунають заяви, що "воювати доведеться кожному", адже згідно з Конституцією, громадяни повинні захищати свою державу. Про це повідомив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає УНІАН.

За його словами, зараз мобілізувати можуть чоловіків віком 18-60 років, які за станом здоров'я здатні служити.

"...для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок, необхідно з'явитися у свої ТЦК СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, стара назва військкомат — Ред.) і оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку — надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно", — сказав Фітьо.

Як він зазначив, у разі, якщо громадянин фігурує у військовому реєстрі як призовник, але приховує інформацію про своє захворювання від військкомату, вони не можуть бути поінформовані про те, що він не придатний до військової служби.

Нагадаємо, Фокус опублікував перелік тих категорій громадян України, які мають право на відстрочку від призову в умовах загальної мобілізації.

Також у ЗМІ розібралися, що робити в разі отримання повістки на блокпості. Неправильно оформлені запрошення до ТЦК можна оскаржити.