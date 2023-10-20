Мобилизация в Украине: виды повесток и кто их может вручать на улице

По словам начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в общественных местах могут вручать два типа повесток — для уточнения данных и мобилизационное распоряжение.

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В Украине продолжается мобилизация, в рамках которой военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу в Вооруженные силы. Одним из способов оповещения военнообязанных о необходимости явиться в военкомат является вручение повестки. Фокус разбирался, какие могут быть виды повесток и кто их вручает на улице.

Какие повестки вручают на улице

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона пояснил, что вручение повестки на улице не означает немедленную отправку на фронт, и объяснил, какие бывают виды повесток.

Существует два вида повесток, которые могут вручаться на улице:

Первая повестка обязывает военнообязанного явиться в военкомат для уточнения данных, прохождения медосмотра и получения информации о его семейном положении, профессии, специальности.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным, которые признаны годными к военной службе. Оно обязывает военнообязанного явиться в военкомат для отправки в войска.

Какие лица могут вручать повестки

Вручать повестки могут уполномоченные лица, в том числе:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций

руководители учебных заведений;

уполномоченные представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кому вручают повестки

В соответствии с Постановлением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, повестки могут вручаться всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, в Порядке организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных указано, что повестки могут вручаться только призывникам, военнообязанным и резервистам.

Что делать, если вручили повестку

Если вам вручили повестку, вы должны:

Проверить документы у лица, вручающего повестку. Должно быть распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток с фамилиями этих лиц и их служебные документы (удостоверения), которые доказывают, что эти лица работают именно в этих учреждениях.

Подписать повестку и расписаться в ее получении.

Явиться в ТЦК в указанный срок.

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