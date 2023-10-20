Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию мужчин моложе 27 лет

Командование Сухопутных войск, комментируя призывы союзников набирать в армию более молодых мужчин, заявило, что само справится с вопросом мобилизации граждан.

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Граждане Украины в возрасте 18-27 лет подлежат призыву на срочную военную службу, но из-за полномасштабного вторжения российских войск она не проводится. Основные категории мужчин, подлежащих мобилизации, перечислены в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при этом пополнить ряды ВСУ могут и лица моложе 27 лет.

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призывал украинское руководство к активной мобилизации молодежи. В своем заявлении он отметил, что средний возраст украинских бойцов на фронте более 40 лет. По мнению Уоллеса, пришло время пересмотреть масштабы мобилизации в Украине.

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Комментируя заявления западного чиновника, руководитель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что представители стран-партнеров могут помочь Украине поставками вооружений, а вопрос мобилизации Киев решит сам.

В эфире телемарафона он сказал, что Украина сама определится с тем, кого привлекать в ряды армии. Он попросил партнеров оказать помощь с поставками оружия и прочих технических средств для отражения российской агрессии.

"Кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории — мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших возможностей", — отметил он, добавив, что лучше об этом знают участники Ставки главнокомандующего и Генштаб.

Граждане Украины младше 27 лет могут подписывать контракты с ВСУ как добровольцы. В мае представители Минобороны сообщили, что при военном положении призыва на срочную службу нет, по этой причине и предложили совершенствовать воинский учет призывников.

В том же месяце парламент Украины, учтя требование правительства, снизил призывной возраст до 25 лет. Но за это время закон в силу так и не вступил. Хотя уже прошло пять месяцев, но президент Владимир Зеленский так и не подписал закон, снижающий мобилизационный возраст.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, у президента, судя по всему, есть на то определенные основания. Он также уточнил, что с начала полномасштабного вторжения многие граждане, которым исполнилось 18 лет, воюют в рядах ВСУ.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил приговор из-за отказа от службы.

Также сообщалось о том, кому из мужчин разрешат выезд за границу с 1 ноября.