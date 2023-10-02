ВСУ набирает обороты: Уоллес призвал Зеленского активнее отправлять на войну молодых людей

Экс-глава Минобороны Великобритании отметил, что средний возраст украинской армии составляет 40 лет, и чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления, Киеву необходимо пересмотреть масштабы мобилизации.

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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские власти к активной мобилизации молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. По его словам президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "пересмотреть масштабы украинской мобилизации". Об этом 1 октября экс-министр написал в комментариях The Telegraph.

Уоллес считает, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но успешно, а украинские войска "набирают обороты, усваивают уроки и наилучшим образом используют технику", которая была предоставлена западными союзниками.

Экс-министр убежден, что российская армия "трещит по швам", поэтому у украинских партнеров есть шанс завершить начатое дело и довести до победного конца войну, оказав необходимую поддержку украинской армии. Однако Вооруженным силам Украины в свою очередь необходим мобилизационный ресурс, поскольку российский лидер Владимир Путин "в скрытом режиме" проводит мобилизацию в РФ.

"Средний возраст украинских солдат на фронте составляет более 40 лет. Я понимаю желание Зеленского сохранить молодежь на будущее, но пришло время пересмотреть масштабы украинской мобилизации", — отметил Уоллес.

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Украина показала, как надо воевать в XXI веке, — Бен Уоллес

В завершение он добавил, что сейчас весь мир следит за тем, хватит ли у Запада решимости отстоять ценности и систему, основанную на правилах.

"То, что мы сделаем сейчас для Украины, задаст направление всей нашей безопасности на годы вперед", — подытожил Уоллес.

Ранее сообщалось, что в Украине идет мобилизация мужчин, которые не имеют опыта общевойсковой подготовки. По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, такие мужчины проходят обучение в течение не менее одного месяца в учебных воинских частях или в высших учебных военных заведениях.