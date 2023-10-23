Флот Китая столкнулся с кораблями Филиппин: Пекин заговорил о провокации в море

По данным китайской стороны, в районе рифа Рен-Ай филиппинские корабли опасно сблизились с кораблями береговой охраны КНР, в результате произошли незначительные столкновения.

Береговая охрана во время перехвата столкнулась с филиппинскими кораблями, которые "опасно приблизились" к китайским кораблям в Южно-Китайском море. Военные эксперты КНР предупредили о новых, более "агрессивных провокациях Филиппин", которые могут привести к более серьезным столкновениям. Об этом 22 октября сообщили обозреватели Global Times.

Китайская сторона отмечает, что Филиппины послали в два транспортных судна и два корабля береговой охраны "для вторжения" в воды у китайского рифа Рен-Ай в районе островов Наньша, после чего посольство Китая в Маниле направило Филиппинам протест в связи с обострением ситуации.

"МИД КНР вновь призвал Филиппины прекратить разжигать напряженность на море и как можно скорее отбуксировать свой военный корабль, незаконно севший на мель у рифа Рен-Ай", говорится в публикации.

Китайские обозреватели пишут, что со стороны береговой охраны последовало несколько предупреждений группе кораблей, однако те проигнорировали сигналы и приблизились к китайским кораблям.

В частности, судно Unaiza May 2 опасно приблизилось к носовой части корабля береговой охраны Китая 5203 — из-за непрофессиональных действий филиппинцев произошло небольшое столкновение. А спустя два часа филиппинский корабль 4409 умышленно пошел задним ходом и столкнулся задним бортом с правым бортом китайского корабля Qiong Sansha Yu 00003, в то время как тот был неподвижен и дрейфовал.

"Действия филиппинской стороны серьезно нарушили Международные правила предупреждения столкновений судов в море и поставили под угрозу безопасность плавания китайских судов", — заявила китайская сторона, обвинив Манилу в провокации.

Директор Центра исследований мирового военно-морского флота КНР Чэнь Сянмяо заявил, что Филиппины такими действиями нагнетают обстановку, демонстрируя свою твердую позицию и проверяя решимость Китая.

По его словам, Филиппины таким образом пытаются создать дополнительные поводы для поддержки со стороны США, завоевать больше дипломатических симпатий со стороны других стран и продолжить развитие своих вооруженных сил и сил береговой охраны. При этом Пекин неоднократно заявлял о своем контроле над территорией острова Наньша, включая риф Рен-Ай, и прилегающими к ним водами.

Отметим, что риф Рен-Ай является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. Дело в том, что Международное морское право позволяет государству, владеющему островом контролировать акваторию в радиусе 200 морских миль, поэтому для Китая остров является стратегически важным объектом.

Ранее сообщалось, что Пентагон опубликовал кадры столкновения китайских самолетов с авиацией США в воздушном пространстве Восточно- и Южно-Китайского морей. На видео китайские самолеты приближались на опасно близкое расстояние, а также стреляли сигнальными ракетами.