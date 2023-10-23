Минные тральщики ВМС Украины участвуют в учениях возле Британии (фото)

Поставка противоминных тральщиков была анонсирована еще в 2021 году. Сейчас украинские экипажи проходят обучение в Великобритании.

В многонациональных учениях Joint Warrior 23-II принимают участие два украинских противоминных корабля "Черкассы" и "Чернигов". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.

Украинские военные моряки приняли участие в учениях, которые проходят в пределах британских территориальных вод. ВМС представляет два противоминных корабля "Черкассы" и "Чернигов" класса Sandown. Участие украинских экипажей происходит в рамках комплексной подготовки, которой руководят менторы Королевских Военно-морских сил Великобритании. Кроме экипажей кораблей обучают также штаб тактической группы противоминных действий ВМС ВС Украины.

Минный тральщик "Черкассы" Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Основная цель учений заключается в достижении украинских военных моряков и противоминных действий для выполнения задач по назначению, а также улучшить совместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров. Также отрабатывается вопрос планирования и проведения противоминных действий по натовским стандартам. Кроме этого военные должны приобрести опыт действий в международной среде во время объединенных многонациональных операций.

Минный тральщик "Чернигов" Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Sandown — что известно

Минные искатели класса Sandown — это разработка Великобритании. Корабли планируют вывести из состава ВМС Великобритании в течение 2020-х годов. Первый корабль поступил на вооружение в 1989 году. Великобритания решила передать два корабля Украине. Sandown могут выполнять две цели: поиск и уничтожение мин дистанционно управляемыми аппаратами и патрулирование моря.

Основные характеристики минных тральщиков Sandown:

Водоизмещение: 450 тонн (полное)

Длина: 52,6 метра;

Ширина: 10,5 метров;

Осадка: 2,4 метра;

Скорость: до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узлов на электрической;

Экипаж: 34 человек;

Вооружение: 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм.

Напомним, 19 апреля 2021 года СМИ писали о поставках Украине двух кораблей Sandown.

22 августа 2023 года в Черное море вошел корабль с патрульными катерами FPB-98 для Украины.