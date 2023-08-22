В Черное море вошел корабль с патрульными катерами FPB 98 для Украины (видео)

Морская охрана ГПСУ всего заказала 20 патрульных катеров. Ранее предполагалось, что 5 из них должны строиться в Николаеве.

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Через Босфорский пролив прошел большой корабль с двумя патрульными катерами FPB 98 на борту. Об этом сообщает наблюдатель Yörük Işık в твиттере.

На пути из французского города Сен-Назера в румынскую Констанцу вошел грузовой корабль, на котором загружены два катера FPB 98 MKI. Они строятся для нужд Государственной пограничной службы Украины. Всего пограничники заказали 20 патрульных катеров.

Пока неизвестно, передадут ли Морской охране ГПСУ патрульные катера, или они будут находиться в Румынии до завершения полномасштабной войны.

Что известно о патрульных катерах для ГПСУ?

В июле 2020 года Украина подписала контракт с Францией на поставку 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 MKI. Он реализуется за кредитные средства Франции и европейскими банками строительства. Сумма контракта составляет 136,5 млн евро.

Строительство патрульных катеров для Украины

Ранее контракт предусматривал построение 5 из 20 катеров в Николаеве. Известно, что первый катер спустили на воду 9 декабря 2021 года, второй — 21 февраля 2022 года, а третий — в мае 2022 года. В реализации проекта участвуют специалисты украинского "Нибулон", где планировалось построить 5 катеров.

Напомним, 6 июня через Босфор прошло грузовое судно с катерами FPB 98 для ГПСУ.