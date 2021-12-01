Французские патрульные катера FPB 98 для Морской охраны будут строить в Николаеве (видео)

Часть катеров из контракта на 20 единиц будут строить в Украине Строительство должны завершить до конца 2023 года.

Николаевская компания "Нибулон" и французская ОСЕА подписали соглашение на строительство пяти патрульных катеров FPB 98 для нужд Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Сообщается, что соглашение подписал заместитель гендиректора по экономике "Нибулона" Богдан Музыка, а с французской стороны директор ОСЕА по вопросам закупок Гонзак Деланой. Производство кораблей сосредоточат в Николаеве. Все пять кораблей будут спущены на воду до конца 2023 года.

Всего предусматривается строительство 20 катеров, 15 из которых будут построены во Франции. Передача первого судна будет происходить в Одессе. Его планируют спустить на воду уже 9 декабря. А в январе следующего года экипаж судна пойдет спецпереподготовку с французскими специалистами. И весной 2022 корабль прибудет в Украину.

[ + – ] Патрульный катер FPB 98

Также французская компания рассматривает вопрос о заключении контракта на строительство кораблей в новой комплектации с украинскими надувными лодками Brig, которые, как пишут в МВД, одни из лучших в мире.

Реализация проекта по строительству кораблей проходит благодаря кредиту Франции и европейских банков на сумму 136,5 млн евро.

Напомним, в конце октября стало известно, что первый патрульный катер будет передан Украине весной 2022 года. О подписании соглашения стало известно 29 июня 2019 года Украинские пограничники получат 20 патрульных катеров.