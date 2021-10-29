В Одессу весной 2022 года прибудет первый патрульный катер OCEA FPB 98, — МВД (фото)

Контракт между Украиной и Францией предусматривает поставку 20 судов для нужд пограничников в Азово-Черноморском бассейне.

Весной 2022 года в Украину прибудет первый патрульный катер OCEA FPB 98, разработанный во Франции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, который 29 октября проинспектировал процесс создания французских катеров, уже в следующем месяце первое судно будет спущено на воду.

Глава МВД напомнил, что разработка катеров проводится в рамках контракта между французской компанией OCEA и Госпогранслужбы.

Первый патрульный катер OCEA FPB 98, по словам Монастырского, должен прибыть в Одессу уже весной 2022 года, а украинский экипаж пройдет специальное обучение.

Министр в ходе визита во Францию подчеркнул, что судна нужны Морской службе ГПСУ для обеспечения интересов Украины в Азово-Черноморском бассейне. В контракте прописано, что пять из 20 катеров будут созданы на территории нашей страны, и это, как уверяет Денис Монастырский, позволит Киеву самостоятельно обслуживать патрульные корабли OCEA FPB 98 и развивать национальное производство.

В течение трех лет Украина получит 20 катеров, которые будут использоваться пограничниками для защиты границы и противодействия вражеским ДРГ на море.

[ + – ] Строительство катеров OCEA FPB 98 [ + – ] Строительство катеров OCEA FPB 98 [ + – ] Строительство катеров OCEA FPB 98 Фото: пресс-служба МВД

Ранее Фокус сообщал, что США профинансировали создание еще 6 скоростных катеров Mark VI для ВМСУ. В рамках соглашения Украина планирует закупить 16 патрульных катеров, шесть из которых будут профинансированы за счет военной помощи Соединенных Штатов.

Также Фокус рассказывал, что в Украине спустили на воду восьмой артиллерийский катер. Бронированное военное судно было создано на мощностях предприятия "Кузня на Рыбальском", а перед принятием на вооружение ВМСУ катер "Гюрза-М" должен пройти государственные испытания.