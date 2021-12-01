Французькі патрульні катери FPB 98 для Морської охорони будуватимуть у Миколаєві (відео)

Частину катерів із контракту на 20 одиниць будуватимуть в Україні. Будівництво мають завершити до кінця 2023 року.

Миколаївська компанія "Нібулон" і французька ОСЕА підписали угоду на будівництво п'яти патрульних катерів FPB 98 для потреб Держприкордонслужби. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Повідомляється, що угоду підписав заступник гендиректора з економіки "Нібулона" Богдан Музика, а з французької сторони директор ОСЕА із закупівель Гонзак Деланой. Виробництво кораблів зосередять у Миколаєві. Усі п'ять кораблів буде спущено на воду до кінця 2023 року.

Загалом передбачається будівництво 20 катерів, 15 з яких буде збудовано у Франції. Передавання першого судна відбуватиметься в Одесі. Його планують спустити на воду вже 9 грудня. А в січні наступного року екіпаж судна піде спецперепідготовку із французькими фахівцями. І навесні 2022 року корабель прибуде в Україну.

[ + – ] Патрульний катер FPB 98

Також французька компанія розглядає питання про укладення контракту на будівництво кораблів у новій комплектації з українськими надувними човнами Brig, які, як пишуть у МВС, одні з найкращих у світі.

Реалізація проєкту з будівництва кораблів відбувається завдяки кредиту Франції та європейських банків на суму 136,5 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що перший патрульний катер буде передано Україні навесні 2022 року. Про підписання угоди стало відомо 29 червня 2019 року. Українські прикордонники отримають 20 патрульних катерів.