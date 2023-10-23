"Война пришла на территорию Крыма": в ГУР рассказали, как нейтрализовать активность РФ (видео)

Одной из основных задач сейчас для Украины — уничтожить корабли-ракетоносители. Часть флота с полуострова Россия прячет в Новороссийске.

После ударов по военным целям в оккупированном Крыму российские захватчики поняли военную угрозу, поэтому перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ. Одной из основных задач сейчас для Украины — уничтожить корабли-ракетоносители. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Апостроф TV".

"Они перебазировали часть своего оперативного состава, имеется в виду системы упраправления Черноморским флотом, на территорию РФ. То есть они чувствуют угрозу", — сказал Вадим Скибицкий.

Он отметил, что часть флота Россия перебазировала в Новороссийск. Тамошний порт не способен вместить все военные корабли, поэтому часть из них в РФ решили "спрятать" на оккупированной территории Грузии.

"Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия — россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того чтобы обеспечить там базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое место", — отметил представитель ГУР МО Украины.

Вадим Скибицкий отметил, что в Крыму у оккупантов присутствуют панические настроения и появилось понимание, что война пришла и в Крым. По его словам, задача Украины относительно оккупированного полуострова остается неизменной.

"Наша задача — полностью освободить оккупированный Крым. Мы от нее не отступимся. Для этого необходимо уничтожить оккупационную группировку, которая там находится", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.

"Для того чтобы нейтрализовать активность РФ, необходимо в первую очередь уничтожать именно боевые корабли. Это те корабли, которые несут крылатые ракеты "калибр" — ими и наносятся удары по всей нашей территории", — пояснил Вадим Скибицкий.

Напомним, что сотрудники ГУР на гидроциклах проехали более 160 км, чтобы атаковать критически важные российской оборонные объекты. Последний рейд был уже вторым за последние полтора месяца.

Ранее сообщалось, что Фокус брал интервью у представителя разведки Андрея Юсова, в котором он рассказал цель рейдов в Крыму.