Самая сложная операция: NYT раскрыл детали рейда ГУР в Крыму (фото)

Одно из главных достижений во время рейдовых операций — изменение восприятия. Украина способна высаживать бойцов на территории полуострова, он теперь не является безопасной гаванью для РФ.

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Молниеносные нападения украинских коммандос во временно оккупированном Крыму имеют несколько целей: удары по полуострову и деморализация российских войск. Детали операции раскрыли в The New York TImes.

Журналисты пообщались со спецназовцами в Киеве. Бойцы были немного уставшие и рассказали, как происходила операция.

"Очень тяжело", — сказал "Аскольд" — Это была наша самая сложная операция", — добавил побратим "Повар".

Важно

Операции ГУР в Крыму. От рейда Буданова до высадки на Тарханкуте

Оба военнослужащих являются членами подразделения Главного управления разведки. Они вместе с более 30 другими бойцами участвовали в операции по высадке в т.н. Крыму. На гидроциклах они проехали более 160 км, чтобы атаковать критически важные российской обороне объекты. Последний рейд был уже вторым за последние полтора месяца.

Цель высадки заключалась в поражении антенны оккупантов, ее атаковали из гранатометов. Однако в перехваченных переговорах оккупантов стало известно о раненых, а вот о главном объекте они ничего не говорили. Командир подразделения "Боргезе" говорит, что главным достижением операции было изменение восприятия. Украина способна провести высадку на берегу. Крым больше не является безопасным местом для РФ.

"Боргезе" рассказал детали операции Фото: The New York Times

"Это поднимает моральный дух наших украинцев и снижает моральный дух россиян и крымчан. Они больше не могут отдыхать на этих пляжах", — резюмирует боец "Боргезе".

Также рейды в Крым совершают бойцы спецподразделения "Братство" ГУР. Они для этого закупили гидроциклы для высадки на мысе Тарханкут. Командир "Муравей" говорит, что они отправились в сумерках и с сопроводительным катером снабжения. Ориентировались бойцы по аналоговому компасу из-за засилья российских электронных систем. Поскольку российского флота почти не было в западной части Черного моря, наибольшая угроза для украинских спецназовцев была с воздуха, потому что РФ имеет преимущество. Катера неоднократно подвергались нападениям авиации. Но гидроциклы меньше и они смогли пройти незамеченными.

Что дают украинские атаки на Крым

Серия карательных атак на Крым позволила вывести из строя российские системы ЗРК, уничтожить два корабля в Севастополе, а также повредить сам завод, где они находились. Из-за этого РФ перебросила 10 военных кораблей в Новороссийск. Также в издании пишут, что нельзя отрицать, что количество ударов по оккупированному полуострову растет, а с ATACMS их может стать еще больше.

"Идет динамический и глубинный удар", — писали в британской разведке.

Переброска российских кораблей в Новороссийск позволила Украине прорвать морскую блокаду и частично наладить экспорт через Черное море. Это успех Киева, потому что он стремится расширить контрнаступление за пределы территорий, где оно происходит. Также россияне деморализуются из-за действий Украины. Тысячи жителей РФ купили недвижимость в Крыму, но сейчас они ее активно продают.

Напомним, Фокус брал интервью у представителя разведки Андрея Юсова, в котором он рассказал цель рейдов в Крыму.

19 октября спецназовец "Музыкант" рассказал о высадке в Крыму.