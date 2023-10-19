"В Крыму для оккупантов нет безопасного места": Андрей Юсов о последнем этапе войны в интервью Фокусу

Кремль считает, что может вести войну длительное время, но, по словам представителя украинской разведки, заявления врага ошибочны. У РФ осталось ресурсов максимум до 2025 года. И чем более успешными будут действия Сил безопасности и обороны Украины, тем быстрее мы увидим разрушительные процессы на территории государства-агрессора.

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У ВС РФ осталось ресурсов, чтобы вести войну максимум до 2025 года. Но количество потерь на фронте имеет накопительный эффект, как внутри рядового общества, так и в окружении Путина. И хотя революцию в РФ предсказать трудно, мятежи и дворцовые перевороты — вполне. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу, рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ограниченные ресурсы российской армии

Несмотря на мобилизационный ресурс, который остается значительно больше, чем у нас, это давно не 145 млн, о которых продолжает говорить роспропаганда. Их и не было 145 млн. Поэтому вопрос неограниченного ресурса у агрессора, точно не существует.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина находится на последнем этапе войны, который будет самым сложным. По оценкам экспертов, ресурсов у ВС РФ осталось немного, максимум на два года. О чем свидетельствуют данные ГУР: каковы шансы, что Россия нарастит или восстановит свои ресурсы для длительной войны против Украины?

— Мы видим, что у государства-агрессора начались системные проблемы. Прежде всего, из-за полномасштабной агрессии против Украины и санкционной политики, сложности есть в экономическом секторе, курсе национальной валюты, проблемы со сбытом продукции — нефти и газа. Пик можно ожидать в 2025 году, но это может произойти и раньше. Поэтому заявления врага, что они способны неограниченно вести войну, ошибочны.

Усталость от войны, о которой говорит российская пропаганда в контексте усталости от Украины в глобальном мире, на самом деле накапливается внутри их государства и общества. Как среди бизнес и политических элит, которые не имеют голоса из-за диктатуры, так и среди рядового населения, которое терпит, но боится неопределенности, потери родных, новых волн мобилизации. Кстати, это одна из причин, почему полноценная мобилизация оттягивается, и агрессор вынужден придумывать новые инструменты для скрытого призыва — рекрутинг заключенных, должников, других людей, чтобы не провоцировать возмущение по крайней мере в центральных регионах и рост социальной напряженности в целом.

Конечно, потеря трудоспособного мужского населения — это значительный удар по экономике и ее перспективам. У них уже наблюдается нехватка трудовой силы. Несмотря на мобилизационный ресурс, который остается значительно больше, чем у нас, это давно не 145 млн, о которых продолжает говорить роспропаганда. Их и не было 145 млн. Поэтому вопрос неограниченного ресурса у агрессора, точно не существует.

Ямы и столбы, на которых вешают российских военнослужащих, если они отказываются выполнять бессмысленные и преступные приказы, тоже их реальность. В нормальных условиях, большинство из них готовы развернуться и уйти, но РФ ненормальная страна.

После операции "Барыня", в ходе которой ГУР удалось завербовать российского лейтенанта, вы сказали, что разведка отслеживает "базу кадровых военных РФ и тех, кого принудительно мобилизуют", и выходит на таких людей через соцсети. По оценкам разведки, какой процент военных РФ не хотят воевать против Украины?

— Служить, чтобы получить деньги, хотят большинство людей, но оказаться на "нуле" — большинство не хотят. И пытаются договориться через личные связи, чтобы просто поверить, что едут в дальний тыл. Но когда оказываются в аду войны уже не имеют выбора, потому что за ними стоят кадыровцы, подразделения ЧВК, которые следят, чтобы никто никуда не делся. Это реальность, в которой работает армия РФ. Ямы и столбы, на которых вешают российских военнослужащих, если они отказываются выполнять бессмысленные и преступные приказы, тоже их реальность. В нормальных условиях, большинство из них готовы развернуться и уйти, но РФ ненормальная страна. Конечно количество потерь имеет накопительный эффект внутри общества.

Если взять весь мобилизационный ресурс, который есть на сегодня в РФ, какой процент людей не хотят воевать? Мы можем оперировать цифрами?

— Если провести соцопрос: "поддерживаете ли вы действия Путина?" — результаты будут высокие. Притом, показатели по завершению войны тоже будут высокие. Но дальше, если спросить, "готовы ли лично вы идти на войну, или ваши родные: дети, отец, муж" — цифры другие. Путину удалось построить пропаганду, где общий "одобрямс" работает, но разница между пропагандой и реальным положением вещей с каждым месяцем более разительная.

По процентам трудно говорить, потому что есть большие региональные различия. На Кавказе количество желающих одно — там понимают, за что идет война и не хотят в ней участвовать, в Москве преимущественно тоже никто не хочет воевать, поэтому их как можно меньше пытаются привлекать на мобилизационные мероприятия. Для депрессивной глубинки, служба по контракту до сих пор является лотерейным билетом, который позволит решить бытовые вопросы, взять квартиру в ипотеку и даже в случае смерти, не дать семье бедствовать. Это настоящая мотивация россиян. Не патриотизм, не любовь к Путину или желание защищать Родину, а обычные меркантильные вещи. Мы уже видели в начале полномасштабного вторжения, как они воровали стиральные машинки, холодильники, другую бытовую технику — примерно такая мотивация остается.

Сколько россиянам платят за участие в боевых действиях в Украине?

— Цифры к сравнению меньше, чем получают украинские защитники. По курсу рубля 97 к одному доллару это, примерно 2100-2500 тыс. условных единиц. Например, у рядового — 204 тыс. руб., командира отделения — 232 тыс. руб., у старших офицеров — выше.

Эксклюзивное интервью с представителем ГУР Минобороны Украины Андреем Юсовым

Повторит ли Россия нападение через несколько лет после завершения войны

Очевидное понимание для Украины: мы никогда не будем условными братьями. Мы всегда будем жить рядом с агрессивно настроенными соседями, как бы это образование дальше не называлось.

Есть ли риск, что даже после победы Украины, Россия сделает паузу, окрепнет и снова пойдет боем?

— Конечно, это вызов не только для Украины, но для всего мира. И это зависит от трансформационных процессов, которые будут происходить внутри России, как в будущем будет выглядеть территория, которая сегодня называется РФ. Очевидное понимание для Украины: мы никогда не будем условными братьями. Мы всегда будем жить рядом с агрессивно настроенными соседями, как бы это образование дальше не называлось. Поэтому Украина должна быть готова для отражения следующих агрессий и защиты себя. Победа и мир после войны должны быть такими, чтобы на длительное время отбили желание агрессора повторить такую геноцидную войну.

Существует ли вариант переворота, или революции в РФ в ближайшее время?

— Революция — слишком романтичное и серьезное слово к тому, что может происходить на территории РФ. Для революции нужно активное общество, люди, которые готовы бороться за идеалы. Поскольку развитие политической культуры и гражданского общества, из-за длительных лет господства диктатуры Путина, сильно маргинализировано, в нашем понимании, как украинцы видели Оранжевую революцию и Революцию достоинства, такое трудно предсказать в РФ.

Бунты или мятежи — могут быть. Дворцовые перевороты — вполне. Мы видели, что физическая угроза для режима Путина отходила от его системы, как было с мятежом ЧВК "Вагнер". Конечно, количество людей, которые внутри, даже из путинской власти, понимают, что путь, которым Путин ведет страну — это путь тупиковый. Он довел Россию до ручки, и такое понимание есть у многих. К активным действиям готовы не все. Но это процесс, он будет развиваться.

Сколько нужно времени, чтобы ускорить этот процесс? Ближайшие год, два или пять можно ждать госпереворот в РФ?

— Есть много факторов, и мы не можем сейчас давать анонсы. Можно точно утверждать — чем более успешны будут действия Сил безопасности и обороны Украины, чем больше будут потери врага на поле боя, чем быстрее мы освободим наши территории, тем стремительнее будут процессы на территории государства агрессора.

Какова вероятность, что в случае повторения войны, РФ может расширить географию фронта? Какие страны входят в стратегические интересы России?

— Необязательно апеллировать даже к закрытой информации, достаточно промониторить роспропаганду, которая в режиме нон-стоп угрожает ядерным оружием и военными операциями, фактически всем странам-членам НАТО. Сколько Соловьев "бомбил" Лондон, Варшаву или Берлин вместе со Скабеевой?! Но это не только пропагандистские заявления. Есть и заявления официальных должностных лиц. После военных преступлений режима Путина, относиться к этим заявлениям надо ответственно. Мы видим сейчас активные меры усиления обороноспособности как отдельных стран-членов НАТО, так и целиком Альянса. Агрессор, который нарушил международное право, опасен не только для одной Украины: от агрессивных действий Путина также пострадали Грузия, Молдова, где сохраняется пророссийский анклав. События в Карабахе тоже последствия действий государства-террориста. Так что риск сохраняется. Чтобы окончательно его снять, Россия должна проиграть войну.

Может ли Россия привлечь себе на помощь, в случае расширения фронта, страны союзники?

— Небольшое количество государств, которые сохраняют контакты с Путиным, отмечают, что они против войны и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Думаю, количество стран, которые готовы поддержать тонущий корабль, не увеличится.

Для оккупантов фактически нет безопасного места

Большое количество Черноморского флота — это устаревшие корабли, которые в современных условиях могут выполнять ограниченный перечень задач. Необходимо уничтожать то, что может напрямую угрожать Украине, мирным жителям, гражданской инфраструктуре...

Поговорим об успехах. Украина проводит активные операции в Черном море, и недавно министр обороны Великобритании отметил, что нам удалось нанести "функциональное поражение" Черноморскому флоту России. Какая ситуация сегодня у россиян в Черном море?

— В начале полномасштабного вторжения, Украина значительно улучшила свои позиции в море, несмотря на то, что у нас нет мощного собственного флота, но новые методы и инструменты позволяют вытеснять Черноморский флот постепенно даже из Крыма. Подбитые корабли, освобождение острова Змеиный, возвращение "вышек Бойко", точные удары по штабной инфраструктуре Черноморского флота — это все усложняет деятельность флота агрессора. Вынуждает его к частичной передислокации как судов, в частности подводных лодок, так и штабной инфраструктуры, за пределы Крыма. Наоборот расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны для дальнейшей деоккупации полуострова.

Сколько еще нужно уничтожить вражеских кораблей, чтобы флот окончательно "посыпался"?

— Вопрос не только в количестве. Большое количество Черноморского флота — это устаревшие корабли, которые в современных условиях могут выполнять ограниченный перечень задач. Необходимо уничтожать то, что может напрямую угрожать Украине, мирным жителям, гражданской инфраструктуре, и то, что может помогать снабжению, передислокации личного состава и техники противника — речь идет о десантных кораблях, носителях "Калибров".

Относительно деоккупации Крыма. Достаточно ли у россиян ресурсов, чтобы сопротивляться. Могут ли они прибегнуть к обороне Севастополя, что для ВСУ усложнит освобождение полуострова?

— Они могут и делают это, построив серьезную оборону на разных участках фронта. Просто так дарить победу они не собираются. Относительно Крыма, есть ряд проблем для них — держаться за территорию, которая находится под огневым контролем Украинских Сил безопасности и обороны им будет очень трудно, фактически сегодня в Крыму для оккупантов нет безопасного места, и тенденция будет только продолжаться.

Фильм об украинской разведке получит "Оскар"

Классических российских диверсантов в глубоком тылу сейчас фактически мало можем наблюдать. Речь идет в целом о приграничных территориях, в частности на северной границе. Такие случаи, к сожалению, фиксируются...

С начала полномасштабного вторжения известны случаи с задержанием диверсантов в Украине. Как им долгое время удавалось скрываться от украинских спецслужб?

— Это вопрос контрразведывательной и контрдиверсионной работы. Это вопрос постоянной работы. Она ведется. И вражеские спецслужбы не сидят, сложа руки. Классических российских диверсантов в глубоком тылу сейчас фактически мало можем наблюдать. Речь идет в целом о приграничных территориях, в частности на северной границе. Такие случаи, к сожалению, фиксируются, потому что целями в частности являются граждане, инфраструктура. На первом этапе полномасштабного вторжения — да, враг готовился, много "ждунов", которые были подготовлены для разного рода операций, были разоблачены и расконсервированы. В значительной степени агентура вычищена, но это процесс и работа, которая продолжается.

Украинские спецагенты также могут годами незаметно находиться в России?

— Это задача для разведки и спецслужб, чтобы именно так и было. Делается это собственно с целью защиты суверенитета Украины. Деталей раскрывать не будем, но да, такая работа ведется.

Работает ли ГУР в странах-союзниках РФ — Беларуси, Иране, африканских странах?

— Украинская разведка обязана работать во всем мире с целью защиты украинских интересов и суверенитета. Такая работа безусловно ведется на разных уровнях, детализировать опять же не будем. Если мы говорим о демократическом мире — это активное взаимодействие, обмен информацией, опытом. Есть публичные случаи — участие в эвакуации из Судана и Афганистана украинских граждан. В разных формах спецслужбы и ГУР обязаны работать в разных уголках.

В советское время был распространен культ "Штирлица". Есть ли сейчас такие агенты в ГУР, которые работают на самом верху? Сможем ли мы когда-нибудь узнать о них?

— Есть значительно более крутые агенты, чем Штирлиц. Он яркий, художественный образ, и, учитывая пропагандистские ограничения, было много надуманного, малореального, хотя, конечно, фильм был качественный. Но украинская реальность превышает художественные выдумки. Из реализованных операций, о которых говорит весь мир, можно сделать выводы, что украинские агенты круче, чем многие из тех, о ком написаны книги. Украинцы уже имеют собственных Джеймсов Бондов, агентов 007. Теперь вопрос за культурными и креативными индустриями, за созданием качественного культурного продукта — в кино, литературе в частности, чтобы такие герои вдохновляли наше общество и молодежь.

Конечно речь идет не только о работе на линии фронта, но и в тылу противника. Об этом точно будет написано много книг и снято фильмов. Думаю, что фильм об украинском агенте обязательно должен получить "Оскар".

Фокус ранее рассказывал, что, по мнению экспертов, деоккупация территорий Украины может тянуться годами.

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