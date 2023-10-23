Армия РФ получит больше модернизированных танков Т-90 и Т-72: какие улучшения провели (видео)

Польские эксперты обратили внимание, что новые образцы танков оснащены большим количеством модулей динамической защиты в кормовой части. Также в заводских условиях установлены решетки против барражирующих боеприпасов.

Представители российской корпорации "Уралвагонзавод" отчитались о поставке новой партии модернизированных танков Т-90М и Т-72Б3М для Вооруженных сил РФ. Комментируя информацию польские военные эксперты из Defence 24 отметили, что новые танки отличаются от предыдущих образцов большим количеством динамической защиты "Контакт-1/5", а также дополнительными средствами от атак БПЛА.

В частности, авторы материала обратили внимание на дополнительные модули защиты "Контакт", которые были установлены в кормовой части танков, что должно существенно повысить устойчивость машин к кумулятивным боеприпасам, используемым в различных типах беспилотников-камикадзе или противотанковых гранатометах. Таким образом общее число модулей динамической защиты было увеличено.

Кроме того танки уже на заводе оснастили противодронными решетками или так называемыми "козырьками" от барражирующих боеприпасов. Ранее такие решетки устанавливались россиянами в полевых условиях.

Модернизация Т-72 иТ-90

Эксперты перечислили основные улучшения новых российских танков Т-90М "Прорыв". Модернизация этой машины затронула все три основных направления его возможностей — огневую мощь, защиту и подвижность. Прежде всего на новые образцы установили гладкоствольную 125-мм пушку 2А46М-5, систему управления огнем и дистанционно управляемый модуль вооружения с пулеметом на потолке башни.

Корпус и башню усилен модульным комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт". Что касается силовой установки, то танк оснастили новым дизельным двигателем В-92С2 мощностью 1130 л.с.

Практически такой же модернизации подвергся и российский ОБТ Т-72Б3М. На танк установили дополнительные модули комплекса "Реликт", при этом если раньше модули размещались в так называемых "мешках", то с учетом опыта боевых действий, крепление изменилось — теперь модули установлены с помощью болтов.

Силовая установка осталась той же, что и на Т-72Б3, и представляет собой дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с.

Напомним, по данным группы "Информационное сопротивление", в течение летней наступательной кампании ВСУ российские войска потеряли минимум 23 танка Т-90М. Из них 12 единиц были уничтожены, 10 получили повреждения и 1 танк стал трофеем украинских бойцов.