Ядерный зонтик Исламабада: в Пакистане испытали баллистическую ракету Ababeel (видео)

Согласно открытым данным, ракета Ababeel имеет максимальную дальность полета до 2200 км и способна нести боеголовку общей массой 1500 кг.

Пакистан провел успешные летные испытания баллистической ракеты Ababeel, способной нести несколько ядерных боеголовок. Это первый запуск ракет подобного класса за последние шесть лет. Последний старт был произведен в январе 2017 года. Об этом 21 октября сообщил ресурс Defence News.

В военном ведомстве Inter Services Public Relations Pakistan отметили, что испытание было направлено на проверку различных конструктивных особенностей, технических параметров и оценку характеристик различных подсистем, а также направлено на укрепление сдерживания и повышение стратегической стабильности в регионе.

По словам эксперта по ядерной программе Пакистана Мансура Ахмеда, длительный перерыв между испытаниями, скорее всего, был связан с усилиями по улучшению технических и эксплуатационных параметров ракеты. При этом он добавил, что Ababeel является наиболее важной инженерной вехой для пакистанской ядерной триады за последние почти два десятилетия, а также крупным прорывом в повышении жизнеспособности стратегических сил наземного базирования "против упреждающего индийского контрудара".

Что известно о ракете Ababeel

В открытом доступе содержится немного информации о пакистанской ракете. Ababeel создана на базе ракеты Shaheen-III, которая была впервые испытана в 2015 году. Ключевым отличием новой разработки является увеличенный головной обтекатель, в котором размещается новая головная часть.

Также известно, что Ababeel имеет максимальную дальность полета до 2200 км. Ее длина составляет 21,5 метра и диаметр 1,7 метра. Ракета предназначена для несения как обычных, так и ядерных боеголовок, которые имеют несколько головных частей с независимым наведением (MIRV).

В общей сложности Ababeel способна нести боевую часть общей массой 1500 кг, состоящую из трех стандартных боеголовок массой 500 кг каждая, или 5 боеголовок массой 300 кг, или же 8 максимальных боеголовок массой 185 кг.

Ранее сообщалось, что в Пакистане создали ракетный комплекс, который по своим характеристикам напоминает американский HIMARS. Разработчики из Global Industrial & Defense Solutions утверждают, что ракеты комплекса А-100 смогут поражать цели на дистанции до 170 км, а круговое отклонение ракеты составляет менее 10 метров.