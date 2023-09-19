Пакистан начал производить танки VT-4 по китайской лицензии: что известно о машине (фото)

Танк оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой, позволяющей вести огонь на дистанции до 5 км. Бронирование машины состоит из двухслойную защиты — композитной брони и встроенной динамической защиты пакистанских разработчиков FY-4.

Related video

Пакистанский производитель военной техники Heavy Industry Taxila (HIT) начало выпускать основные боевые танки (ОБТ) VT-4 по китайской лицензии. Это заметный шаг в развитии военной промышленности страны, но создание полностью пакистанского танка пока под вопросом, так как значительная часть компонентов техники все же поставляется из Китая. Об этом 17 сентября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

В публикации отмечается, что часть компонентов VT-4, включая электронику и прицелы дневного и ночного видения, производится внутри страны, но сталь и композитные материалы Пакистану приходится импортировать от восточного соседа.

Впервые Пакистан задумался о приобретении танков VT-4 в 2014 году. Однако окончательное решение не было принято даже после проведения всесторонних испытаний и покупки танков Таиландом в 2016 году. Возможно военные страны колебались, поскольку испытывали на своей территории не только VT-4, но и украинские танки Т-84 "Оплот М".

Китайский ОБТ VT-4

VT-4 — основной боевой танк третьего поколения производства китайской корпорации Norinco. Машина оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания на 22 выстрела, которая может вести огонь различными танковыми боеприпасами и ракетами, с дальностью стрельбы до 5 км. При этом темп стрельбы снарядами составляет 8 выстрелов в минуту. В башне устанавливается спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм, на башне имеется зенитный 12,7-мм пулемет.

Производство танка VT-4 на заводе Heavy Industry Taxila

Производство танка VT-4 на заводе Heavy Industry Taxila

Танк имеет все необходимые в современных условиях войны средства слежения — тепловизор и прибор ночного видения, также установлен лазерный дальномер и панорамный прицел. Кроме того предусмотрена возможность установки станций дистанционного управления оружием и современной интегрированной системы управления огнем.

В качестве силовой установки используется дизельный двигатель мощностью 1500 л.с. и гидромеханическая автоматическая трансмиссия CH10000B китайского производства. Максимальная скорость машины достигает 71 км/ч, а запас хода составляет 500 км.

Танк имеет цельносварную башню и композитную броню с возможностью установки динамической защиты. В данном случае речь идет о пакистанской защите FY-4.

Производство танка VT-4 на заводе Heavy Industry Taxila

Производство танка VT-4 на заводе Heavy Industry Taxila

Внешняя поверхность корпуса и башни представляют собой несколько прямых панелей, пересекающихся под разными углами. Компоновка машины выполнена по классической схеме с передним расположением отделения управления, боевым отделением и башней в средней части и силовой установкой в корме. Экипаж состоит из трех человек.

"В дизайне танка применены современные технологии, такие как кондиционер, что отличает его от прежнего упрощенного китайского стиля. Это позволило поставить его на один уровень с западными танками", — отметили обозреватели.

Ранее сообщалось, что пакистанские инженеры могут быть привлечены к разработке турецкого истребителя 5-го поколения KAAN. До этого специалисты страны принимали участие в совместной с Китаем разработке истребителя JF-17.