Больше защиты и боевой мощи: Китай обновил свой боевой танк VT4 (фото)

Танк оснастили круговой системой активной защиты, а также усилили крышу башни от угроз с неба.

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Китайская оборонная компания NORINCO на авиашоу представила обновленный танк VT4A1. Об этом сообщает Army Recognition.

Базовая версия танка VT4 была представлена 10 лет назад на международной оборонной выставке Eurastory в июне 2012 года. Теперь на выставке показали модернизацию танка, получившую улучшения по части защиты и огневой мощи. Танк оснастили системой активной защиты и устройством для запуска небольших дронов-камикадзе.

[ + – ] Башня оснащается круговой системой активной защиты

VT4A1 создан по типичной схеме расположения экипажа с механиком водителем в передней части и остальными членами экипажа в башне. Систему активной защиты разместили на месте ячеек для пуска дымов. Защита обеспечивается на 360 градусов. Кроме этого крышу башни оснастили новой динамической защитой от атак с воздуха.

Напомним, в РФ меняют бронирование танка Т-72Б3 на опыте вторжения в Украину. Гусеничные полки и маску орудия дополнительно усиливают.

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