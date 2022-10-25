Заменить российские Т-72: Израиль предлагает новейшие танки для армии Индии (фото)
В Индии собираются заменить около 350 российский танков на новую машину. Elbit Systems предлагает легкие танки Sabrah для этой цели.
Израильская компания Elbit Systems предлагает свои легкие танки для замены российских Т-72 в армии Индии. Об этом сообщает Israel Defence.
В Индии выбирают будущий основной боевой танк в рамках программы Future Ready Combat Vehicle. Согласно отчетам экспертов, объем необходимых танков составляет почти 350 единиц. Сроки выполнения работы 2025-2027 годы.
Израильская компания Elbit Systems предлагает свою продукцию для замены Т-72, купленные в РФ. Предлагается закупить легкий танк Sabrah со 120-мм орудием и автоматом заряжания. Этот танк за счет автомата заряжания имеет экипаж 3 человека, а не 4. Он вдвое легче, чем израильская "Меркава", вес составляет менее 30 тонн.
Заявляется, что он полностью подходит под требования индийской армии. В случае победы танк будут изготавливать в Индии. В ходе презентации Sabrah были выделены основные его особенности:
- легкий вес
- высокий уровень выживаемости
- превосходство в обознанности экипажа на поле боя
- скорость и мобильность
- дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм
- летальность полноценного танка на легковесной платформе
Напомним, танк Sabrah был представлен в июне на выставке Eurosatory 2022.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать танки Т-90С, предназначенные для Индии. Впервые о передачи в состав армии экспортных образцов стало известно в середине сентября.