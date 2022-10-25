Замінити російські Т-72: Ізраїль пропонує новітні танки для армії Індії (фото)
В Індії збираються замінити майже 350 російських танків на нову машину. Elbit Systems пропонує легкі танки Sabrah для цієї мети.
Ізраїльська компанія Elbit Systems пропонує свої легкі танки для заміни російських Т-72 в Індії. Про це повідомляє Israel Defence.
В Індії обирають майбутній основний бойовий танк у межах програми Future Ready Combat Vehicle. Згідно зі звітами експертів, обсяг необхідних танків становить майже 350 одиниць. Термін виконання роботи 2025-2027 роки.
Ізраїльська компанія Elbit Systems пропонує свою продукцію для заміни Т-72, куплені в РФ. Пропонується купити легкий танк Sabrah зі 120-мм знаряддям та автоматом заряджання. Цей танк за рахунок автомата заряджання має екіпаж 3 людини, а не 4. Він вдвічі легший за ізраїльську "Меркава", вага становить менше 30 тонн.
Заявляється, що він повністю відповідає вимогам індійської армії. У разі перемоги танк виготовлятимуть в Індії. У процесі презентації Sabrah було виділено основні його особливості:
- легка вага;
- високий рівень виживання;
- перевага в ознайомленості екіпажу на полі бою;
- швидкість та мобільність;
- дистанційно керований кулемет калібру 12,7 мм;
- летальність повноцінного танка на легковажній платформі.
Нагадаємо, танк Sabrah був представлений у червні на виставці Eurosatory 2022 року.
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати танки Т-90С, призначені для Індії. Уперше про передавання до складу армії експортних зразків стало відомо в середині вересня.