Замінити російські Т-72: Ізраїль пропонує новітні танки для армії Індії (фото)

В Індії збираються замінити майже 350 російських танків на нову машину. Elbit Systems пропонує легкі танки Sabrah для цієї мети.

Related video

Ізраїльська компанія Elbit Systems пропонує свої легкі танки для заміни російських Т-72 в Індії. Про це повідомляє Israel Defence.

В Індії обирають майбутній основний бойовий танк у межах програми Future Ready Combat Vehicle. Згідно зі звітами експертів, обсяг необхідних танків становить майже 350 одиниць. Термін виконання роботи 2025-2027 роки.

Ізраїльська компанія Elbit Systems пропонує свою продукцію для заміни Т-72, куплені в РФ. Пропонується купити легкий танк Sabrah зі 120-мм знаряддям та автоматом заряджання. Цей танк за рахунок автомата заряджання має екіпаж 3 людини, а не 4. Він вдвічі легший за ізраїльську "Меркава", вага становить менше 30 тонн.

Заявляється, що він повністю відповідає вимогам індійської армії. У разі перемоги танк виготовлятимуть в Індії. У процесі презентації Sabrah було виділено основні його особливості:

легка вага;

високий рівень виживання;

перевага в ознайомленості екіпажу на полі бою;

швидкість та мобільність;

дистанційно керований кулемет калібру 12,7 мм;

летальність повноцінного танка на легковажній платформі.

Нагадаємо, танк Sabrah був представлений у червні на виставці Eurosatory 2022 року.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати танки Т-90С, призначені для Індії. Уперше про передавання до складу армії експортних зразків стало відомо в середині вересня.