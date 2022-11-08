Більше захисту та бойової сили: Китай оновив свій бойовий танк VT4 (фото)

Танк оснастили круговою системою активного захисту, а також підсилили дах башти від загроз із неба.

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Китайська оборонна компанія NORINCO на авіашоу представила оновлений танк VT4A1. Про це повідомляє Army Recognition.

Базову версію танка VT4 було представлено 10 років тому на міжнародній оборонній виставці Eurastory в червні 2012 року. Тепер на виставці показали модернізацію танка, що отримала поліпшення захисту та вогневої потужності. Танк оснастили системою активного захисту та пристроєм для запуску невеликих дронів-камікадзе.

[ + – ] Башта оснащується круговою системою активного захисту

VT4A1 створений за типовою схемою розташування екіпажу з механіком водієм у передній частині й іншими членами екіпажу в башті. Систему активного захисту розмістили на місці осередків для пуску димів. Захист забезпечується на 360 градусів. Крім цього, дах башти оснастили новим динамічним захистом від атак із повітря.

Нагадаємо, в РФ змінюють бронювання танка Т-72Б3 на досвіді вторгнення в Україну. Гусеничні полки та маску зброї додатково посилюють.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль пропонує новітні танки для армії Індії. Для цього пропонують легкий танк Sabrah.