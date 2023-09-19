Пакистан почав виробляти танки VT-4 за китайською ліцензією: що відомо про машину (фото)

Танк оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою, що дає змогу вести вогонь на дистанції до 5 км. Бронювання машини складається з двошарового захисту — композитної броні і вбудованого динамічного захисту пакистанських розробників FY-4.

Related video

Пакистанський виробник військової техніки Heavy Industry Taxila (HIT) почав випускати основні бойові танки (ОБТ) VT-4 за китайською ліцензією. Це помітний крок у розвитку військової промисловості країни, але створення повністю пакистанського танка поки що під питанням, оскільки значна частина компонентів техніки все ж поставляється з Китаю. Про це 17 вересня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

У публікації наголошується, що частина компонентів VT-4, включно з електронікою і прицілами денного і нічного бачення, виробляється всередині країни, але сталь і композитні матеріали Пакистану доводиться імпортувати від східного сусіда.

Вперше Пакистан задумався про придбання танків VT-4 у 2014 році. Однак остаточне рішення не було ухвалено навіть після проведення всебічних випробувань і купівлі танків Таїландом у 2016 році. Можливо, військові країни вагалися, оскільки випробовували на своїй території не тільки VT-4, а й українські танки Т-84 "Оплот М".

Китайський ОБТ VT-4

VT-4 — основний бойовий танк третього покоління виробництва китайської корпорації Norinco. Машина оснащена 125-мм гладкоствольною гарматою і автоматом заряджання на 22 постріли, яка може вести вогонь різними танковими боєприпасами і ракетами, з дальністю стрільби до 5 км. При цьому темп стрільби снарядами становить 8 пострілів на хвилину. У башті встановлюється спарений з гарматою кулемет калібру 7,62 мм, на башті є зенітний 12,7-мм кулемет.

Виробництво танка VT-4 на заводі Heavy Industry Taxila

Виробництво танка VT-4 на заводі Heavy Industry Taxila

Танк має всі необхідні в сучасних умовах війни засоби стеження — тепловізор і прилад нічного бачення, також встановлено лазерний далекомір і панорамний приціл. Крім того, передбачена можливість встановлення станцій дистанційного керування зброєю та сучасної інтегрованої системи управління вогнем.

В якості силової установки використовується дизельний двигун потужністю 1500 к.с. і гідромеханічна автоматична трансмісія CH10000B китайського виробництва. Максимальна швидкість машини досягає 71 км/год, а запас ходу становить 500 км.

Танк має суцільнозварну башту і композитну броню з можливістю встановлення динамічного захисту. У цьому випадку йдеться про пакистанський захист FY-4.

Виробництво танка VT-4 на заводі Heavy Industry Taxila

Виробництво танка VT-4 на заводі Heavy Industry Taxila

Зовнішня поверхня корпусу і башти являють собою кілька прямих панелей, що перетинаються під різними кутами. Компонування машини виконано за класичною схемою з переднім розташуванням відділення управління, бойовим відділенням і баштою в середній частині та силовою установкою в кормі. Екіпаж складається з трьох осіб.

"У дизайні танка застосовано сучасні технології, такі як кондиціонер, що відрізняє його від колишнього спрощеного китайського стилю. Це дало змогу поставити його на один рівень із західними танками", — зазначили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що пакистанські інженери можуть бути залучені до розробки турецького винищувача 5-го покоління KAAN. До цього фахівці країни брали участь у спільній з Китаєм розробці винищувача JF-17.