Сроки, увольнение, командировки: в Минобороны разъяснили, чем отличается мобилизация и контракт

По информации специалистов Минобороны, у контрактников и мобилизованных военнослужащих различаются сроки прохождения военной службы. Однако особые основания для увольнения не распространяются на контрактников, а направление в командировку — на мобилизованных.

Отличия в порядке прохождения военной службы между военнообязанными, заключившими контракт, и теми, кто был мобилизован по призыву в особый период, объяснили специалисты Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины.

На запросы информагентства АрмияInform в Минобороны отметили, что основные отличия в порядке прохождения воинской службы во время военного положения заключаются в сроках прохождения воинской службы, основаниях увольнения с нее и направления в командировку.

Для военнообязанных, заключивших контракт

Служба заканчивается в срок, указанный в контракте, или после объявления решения о демобилизации.

Положение об основаниях для увольнения с воинской службы на контрактников не распространяется.

В командировку в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения контрактников могут направлять для выполнения задач в интересах обороны страны и ее безопасности с оставлением на воинской службе.

Для мобилизованных в особый период

Сроки прохождения воинской службы определяются указом президента Украины.

Основаниями для увольнения с воинской службы согласно ст. 26 закона Украины "О воинской обязанности и воинской службе" являются:

наличие жены (мужа) с инвалидностью;

наличие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

пребывание на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Относительно командировок, на мобилизованных это положение не распространяется.

Мобилизация в Украине — последние новости

С 1 ноября выехать из Украины смогут определенные законодательством категории военнообязанных. Те мужчины, которые выехали, сопровождая лиц, указанных в перечне по закону, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.

В октябре 2023 года в Украине заработал единый электронный реестр призывников "Оберег". Все сведения о призывниках автоматически будут поступать в базу, а с помощью такого реестра стало проще отслеживать деятельность и пребывание военнообязанных.

Действующее законодательство запрещает мобилизовать военнообязанного с любой группой инвалидности без его согласия. Мобилизация людей с инвалидностью может начаться после медицинской реформы, в результате которой будет заменено понятие "инвалидность" на "потеря функциональности".