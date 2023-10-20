Мобилизация в Украине: что делать, если военкомат вручил повестку больному мужчине

Юрист рассказала, что существует два пути для обжалования выводов медкомиссии о пригодности к службе. При этом важно учесть, что нужно соблюсти сроки для обжалования в суде.

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Представитель Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо заявил, что в Территориальные центры комплектования должны явиться все военнообязанные украинцы. Между тем в некоторых случаях военно-врачебные комиссии (ВВК) могут принять решение о полной пригодности гражданина, который на самом деле имеет заболевание. Что нужно сделать, чтобы обжаловать решение ВВК, объяснила юрист Анастасия Цыбулько. Объяснение юриста относительно ВВК размещено на портале "РБК-Украина".

Цыбулько разъяснила, что перечень болезней, имея которые гражданин становится непригодным для службы, перечислен в Приказе № 402 от 14.08.2008 Министерства обороны Украины. В приказе говорится о "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" — именно им должны руководствоваться ВВК, проводя медицинскую экспертизу. Если человеку установлен диагноз из перечня, приведенного в Положении, то Терцентры комплектования не должны его мобилизовать.

Перечень болезней, которые делают людей непригодными для Сил обороны, перечислены в Приложении 1 "Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве". Расписание содержит 86 пунктов.

Возможна ли мобилизация при туберкулезе Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине: как обжаловать решение ВВК

По словам юриста, ВВК не имеет права устанавливать пригодность, если человек имеет право на признание непригодности согласно Приказу Минобороны. Однако если есть решение, с которым гражданин не согласен, он может его обжаловать.

Документы для обжалования решения медкомиссии

Прежде всего, отметила Цыбулько, нужно собрать определенный набор документов, чтобы обосновать свою ситуацию:

медицинские справки,

копии документов с историей болезней;

выводы врачей из государственных медицинских учреждений о наличии определенных болезней.

Процедура обжалования решения ВЛК

Обжаловать решение медкомиссии можно в судебном порядке, пояснила юрист. При этом подчеркнула, что люди могут выбрать два варианта действий.

Если вывод о пригодности к службе приняла ТЦК низшего уровня (городского или районного), то нужно его обжаловать по очереди в ТЦК высших уровней, дойдя до областной Теркомиссии. Таким образом нужно добраться до Центральной ТЦК, которая может назначить контрольную медкомиссию. После этого, если человек все же получает заключение, с которым не согласен, то может обращаться в суд и подавать гражданский иск.

Другой вариант — сразу подавать гражданский иск, говорится в объяснении Цыбулько.

Юрист отметила, что в обоих случаях важно уложиться в сроки:

если начать с обжалования в досудебном порядке — через ТЦК разных уровней — на подачу иска есть три месяца;

сразу обратиться в суд — шесть месяцев.

Как действовать, если больной человек оказался в армии

Бывают случаи, что если все же мобилизовали человека с болезнью или ухудшилось состояние здоровья на службе. В этом случае также можно обратиться с рапортом о состоянии здоровья и получить соответствующее заключение. В некоторых случаях гражданина могут признать полностью непригодным для службы, отметила Цыбулько.

Чтобы пройти ВЛК, находясь на службе, нужно сделать следующие шаги:

подать рапорт командиру, в котором сообщить о своем состоянии здоровья; получить направление от воинской части на ВВК; подготовить документы, подтверждающие состояние здоровья; пройти ВВК и получение заключения; медкомиссия направляет заключение в воинскую часть, где должны принять решение об увольнении по состоянию здоровья.

Отметим, офис Уполномоченного по защите прав человека сообщил о получении тысячи жалоб на работу ВВК. В офисе отметили, что планируют проверить работы всех военно-врачебных комиссий Украины.

Напоминаем, представитель Сухопутных сил ВСУ объяснил, планирует ли Генштаб мобилизацию мужчин моложе 27 лет. По словам офицера, пока их не будут мобилизовать, но они могут заключить контракт на добровольной основе.