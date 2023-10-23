"Проверяют в малейших деталях": ВС РФ в оккупации репрессируют даже детей, — Федоров (видео)

По словам мэра Мелитополя, во время фильтрации школьников используются те же методы, что и на взрослых. Противник полностью осматривает личные вещи мирного населения, вплоть до установленного на телефоне языка.

Любая активность на оккупированных территориях влияет на поведение российских захватчиков. В частности, меняется отношение к мирному населению. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Freedom 23 октября.

По его словам, ликвидация противника, "прилеты" по складам с боеприпасами или продвижение ВСУ на поле боя отражается на украинцам. Противник сразу же начинает ужесточать фильтрацию, проводить обыски и проверять телефоны.

"Враг сразу же перекрывает все подъезды, выезды к месту происшествия, начиная проводить детальную фильтрацию. Если раньше это были обыски, и мы считали, что это уже достаточно жестко, то на сегодняшний день обыски проходят с достаточно жесткой фильтрацией, а во время фильтрации проверяют телефон. Причем телефон проверяют в малейших деталях, изучают фотографии, изучают плейлист, смотрят, какой язык установлен на телефоне", — заявил Иван Федоров.

Кроме того, фиксировались уже случаи, продолжает мэр Мелитополя, когда местных жителей забирали в плен или же они просто без вести пропадали. Попадают под репрессии ВС РФ даже самые маленькие украинцы. Оккупанты издеваются над детьми во время так называемого образовательного процесса.

"Уже последние две недели стало абсолютно привычным, что во время обысков у детей, когда находят приложение для обучения в украинских школах онлайн, либо мессенджер "Сигнал", либо украинский язык в телефоне, то этот ребенок таким же репрессиям поддается, как и взрослый человек. Потому что, по версии врага, это и есть та связь с внешним миром, возможность информировать, что происходит на временно оккупированной территории", — продолжил Иван Федоров.

Отдельно мэр Мелитополя отметил, что в местных школах оккупанты начали пропагандистский образовательный процесс. Детям рассказывают неправдивую историю, заставляют собирать дроны, а также проводят военную подготовку, тем самым намекая им на будущую мобилизацию.

Напомним, 20 октября сообщалось, что разведка Британии оценила успехи ВСУ после ударов по аэродрому в Бердянске. Аналитики отметили, что потери ВС РФ на аэродроме приведут к увеличенной нагрузке на боевую авиацию, которая и так испытывает боевую усталость и проблемы с техническим обслуживанием.