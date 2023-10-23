"Мы все готовы, ждем их": враг пытается отрезать Марьинку, — ГПСУ (видео)

Возле населенного пункта Марьинка в течение нескольких суток противник ведет безрезультатные штурмовые действия наших позиций. Впрочем, пограничники совместно с воинами одной из бригад ДШВ мужественно держат оборону.

Подразделения Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в составе Сил обороны противостоят атакам вооруженных сил Российской Федерации на Марьинском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

По информации пограничников, в Донецкой области возле населенного пункта Марьинка в течение нескольких суток противник ведет безрезультатные штурмовые действия наших позиций, где держат оборону пограничники совместно с военнослужащими одной из бригад ДШВ.

Воины Госпогранслужбы мужественно обороняют определенный рубеж и дают отпор захватчикам.

"Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все ждем. Мы все наготове, ждем их, "подарки" приготовили, много... Арта лупит, не перестает. Минометами накрывают... Наши ребята молодцы... Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора", — отметил боец с псевдонимом Лев.

Ситуация на Марьинском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 23 октября 2023 года, на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражено 24 атаки врага.

Карта линии фронта по состоянию на 23:51 22 октября Фото: deepstatemap.live

В общем, за прошедшие сутки, на фронте произошло более 90 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Авиационным ударам подверглись: Серебрянка, Спорное, Выемка, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Напомним, 23 октября в ГУР рассказали, как нейтрализовать активность РФ. Одной из основных задач сейчас для Украины — уничтожить корабли-ракетоносители. Часть флота с полуострова Россия прячет в Новороссийске.