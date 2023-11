Тройственный союз против Китая: Как подружить Манилу, Токио и Вашингтон

Япония из-за своей истории склонна уступать США в вопросах внешней политики, Штаты, в свою очередь, имеют сложные отношения с Филппинами. Поэтому в трехсторонних отношениях имеются трудности. Решение проблем предлагает Райан Эшли — офицер разведки ВВС США с большим опытом работы в Восточной Азии и Японии.

В условиях роста геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе трехсторонняя американо-японо-филиппинская система безопасности вскоре превратится в ключевой оборонный механизм. Она уже привлекла широкое внимание и вызвала положительные отклики в Вашингтоне и Токио, особенно после состоявшейся в июне первой встречи советников по национальной безопасности и первых в истории трехсторонних учений береговой охраны. Лидеры обеих сторон Тихого океана заявили о своем желании, чтобы эта группировка играла ведущую роль в обеспечении безопасности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, объединяя усилия по противодействию агрессивному и неправомерному поведению Китая.

Фокус перевел статью Райана Эшли о том, какой существует дисбаланс в отношениях между Соединенными Штатами, Японией и Филиппинами на фоне возрастающей угрозы Китая.

Однако по мере развития этой трехсторонней структуры в уверенности Манилы появляются едва заметные трещины. Хотя многие из этих проблем еще не нашли отражения в текущих отчетах и анализе американо-японо-филиппинского трехстороннего сотрудничества, мои полевые исследования, проведенные летом прошлого года, выявили несколько моментов, вызывающих недовольство филиппинских руководителей оборонных ведомств и аналитиков по поводу этого соглашения. В частности, в Маниле растет обеспокоенность по поводу способности страны поддерживать независимые отношения с Китаем и придерживаться собственной стратегии, склонности Токио не соглашаться с Вашингтоном в принятии решений по вопросам безопасности, а также непреднамеренного ослабления двусторонних японо-филиппинских связей в области безопасности в результате укрепления трехсторонних отношений.

Генералы США, Японии и Филиппин, Япония, 11 декабря 2022 года

Сбалансированное трехстороннее американо-японо-филиппинское сотрудничество в сфере безопасности способно решить проблемы коллективной безопасности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также направить мощный сигнал сдерживания Китаю против любых потенциальных амбиций на Тайване. Поэтому важно правильно подобрать баланс. Неравноценные трехсторонние отношения могут не только не укрепить коллективную региональную безопасность, но и ослабить ее. Сокращение явного трансакционизма, усиление роли Японии и осознание значимости трехсторонних отношений за пределами Тайваня позволит всем трем странам обеспечить эффективное решение стоящих перед Индо-Тихоокеанским регионом задач.

Старые и новые проблемы

Жалобы на излишне властный или ненадежный Вашингтон не новы для Манилы. На протяжении десятилетий взаимное доверие в американо-филиппинском оборонном союзе то ослабевало, то усиливалось. За относительными пиками, такими как подписание в 2014 году соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве при президенте Бенигно "Нойнои" Акино, часто следуют относительные провалы, например, отход от сотрудничества с США в годы правления президента Родриго Дутерте. Сегодня альянс между Филиппинами и США выглядит более прочным, чем когда-либо за последнее время. С момента вступления в должность в июне 2022 года президент Фердинанд Маркос-младший уделяет первостепенное внимание укреплению американо-филиппинских отношений в области безопасности, о чем, пожалуй, лучше всего свидетельствует расширение и возобновление в феврале 2023 года заявления о расширенном оборонном сотрудничестве, которое предоставляет американским военным доступ к девяти филиппинским военным базам, расположенным в непосредственной близости от геополитически важных точек в районе Тайваня и Южно-Китайского моря.

Дополнительный доступ к военным базам Филиппин для США

По сравнению с изменчивыми американо-филиппинскими отношениями, оборонные связи между Токио и Манилой были более последовательными, хотя и менее глубокими. В 2012 году после инцидента на отмели Скарборо в отношениях произошел радикальный поворот, который, начиная с передачи Токио в 2013 году кораблей береговой охраны, положил начало десятилетию непрерывного роста. Даже в эпоху правления Дутерте Япония и Филиппины укрепляли свои оборонные связи: Япония увеличивала количество заходов в порты, наращивала двусторонний потенциал, передавала корабли и оборудование. В результате этой последовательной эволюции сегодня Манила стала одним из самых надежных партнеров в сфере безопасности.

Однако степень обеспокоенности Манилы стала очевидной для меня во время полевых исследований в июле-августе 2023 году, в ходе которых я провел ряд интервью с действующими и бывшими официальными представителями оборонного ведомства Филиппин. Эти люди были связаны с важными учреждениями, включая Совет национальной безопасности, Министерство обороны и связанные с правительством аналитические центры. Несмотря на то, что полученные сведения могут представлять собой преимущественно мнения элиты, важно отметить, что такие точки зрения являются критическими для понимания развивающихся проблем безопасности в трехстороннем американо-японо-филиппинском сотрудничестве.

Первое опасение, которое высказывают руководители филиппинских оборонных ведомств и эксперты в отношении американо-японо-филиппинского трехстороннего соглашения: оно может ограничить возможности Манилы в управлении отношениями с Пекином. В основном эти опасения связаны с тем, что основные мотивы Америки и Японии в расширении отношений с Филиппинами в области безопасности связаны с Тайванем. Стратегическое положение крупнейшего и самого населенного филиппинского острова Лусон, расположенного всего в 250 км от южного побережья Тайваня, делает эту страну привлекательным партнером и оптимальным местом для базирования в случае возникновения конфликта. Однако не все лидеры в Маниле готовы принять поддерживаемую американцами и японцами концепцию усиления военного присутствия на севере Филиппин.

Безусловно, у Филиппин есть важные и стратегически значимые причины для глубокой обеспокоенности любой попыткой Китая захватить Тайвань, включая безопасность почти 200 тысяч филиппинских иностранных рабочих на острове. По этой причине некоторые политики и руководители оборонных ведомств Филиппин регулярно выступают за более жесткую позицию по данному вопросу. Тем не менее, дискуссия о роли Филиппин в войне за Тайвань далека от завершения. В Маниле нет консенсуса, пусть даже приблизительного и неоднозначного, по этому вопросу в том виде, в каком он, очевидно, формируется сегодня в Вашингтоне и даже Токио. Ближе всего к заявлению о военной поддержке Тайваня Манила подошла в 2011 году, когда посол Филиппин в США неопределенно сказал, что Манила может разрешить Вашингтону использовать базы на своей территории, "если это важно для нас, для нашей безопасности". Сам Маркос никогда не отходил от нейтральной позиции в отношении Тайваня и так описывал свои взгляды в одном из интервью: "Я услышал одну африканскую поговорку: когда слоны дерутся, единственный, кто проигрывает, – это трава. В этой ситуации мы – трава. Мы не хотим быть растоптанными".

Некоторые филиппинские политики продвигают идею о том, что Вашингтон пытается втянуть Манилу в будущую войну за Тайвань Фото: nikkei.com

Некоторые филиппинские политики продвигают идею о том, что Вашингтон пытается втянуть Манилу в будущую войну за Тайвань. Как бы неправдоподобно это ни выглядело в Вашингтоне, американским политикам не следует ожидать, что эта подозрительность исчезнет или перейдет в более однозначную поддержку Тайваня. Вместо этого США и Япония должны признать, что Манила стремится поддерживать сложный баланс в своих внешних отношениях. Слишком жесткое отстаивание конкретной позиции по Тайваню может привести к деформации стратегического партнерства и поставить под угрозу более широкие цели региональной безопасности.

Приглушенный голос Японии

Второе опасение основано на том, что в Маниле считают, что Токио склонен уступать Вашингтону в вопросах безопасности. Филиппинские руководители оборонных ведомств подчеркнули, что любые дискуссии в рамках трехстороннего партнерства неизбежно заканчиваются тем, что Япония поддерживает американские предпочтения, оставляя Филиппины в одиночестве в своем несогласии. Это может создать устойчивую динамику "2+1" на трехсторонних форумах, где Манила постоянно оказывается в меньшинстве.

Такое восприятие японского подобострастия, скорее всего, несколько преувеличено, поскольку Япония часто взаимодействует с партнерами по безопасности в Юго-Восточной Азии на независимой от США основе. Действительно, как уже говорилось выше, ее отношения с Манилой являются ярким тому примером. Тем не менее, эта озабоченность имеет реальные исторические и политические корни, которые нельзя игнорировать. Союз Японии с США, заключенный после Второй мировой войны, а также сложная динамика ее внутренней политики, чувствительной к вопросам обороны, привели к тому, что в правящей Либерально-демократической партии уже давно наблюдается тенденция к соответствию американским предпочтениям по вопросам безопасности. При этом японские политики часто используют концепцию Gaiatsu, или "внешнего давления", в качестве оправдания для проведения противоречивых реформ или действий в области безопасности, как, например, в случае с развертыванием Сил самообороны Японии в Ираке в 2004 году.

С точки зрения Филиппин, склонность Токио к покорности может привести к тому, что трехстороннее партнерство с Японией и США будет казаться еще более американизированным, чем двусторонние отношения с Вашингтоном Фото: Getty Images

Таким образом, с точки зрения Филиппин, склонность Токио к покорности может привести к тому, что трехстороннее партнерство с Японией и США будет казаться еще более американизированным, чем двусторонние отношения с Вашингтоном. В результате по мере углубления трехсторонних связей растущее совпадение целей Вашингтона и Токио в области безопасности может показаться Маниле скорее сдерживающим, чем обнадеживающим фактором.

Променять двусторонние отношения на трехсторонние?

Наконец, интервью с несколькими руководителями оборонных ведомств и экспертами в Маниле выявили явное недовольство возможностью, что расширение американо-японо-филиппинских трехсторонних отношений может произойти за счет высокоприоритетных двусторонних оборонных отношений с самой Японией. Филиппино-японские двусторонние отношения очень важны для руководства Манилы, которое, стремясь к более тесным оборонным отношениям с Вашингтоном, одновременно стремится диверсифицировать своих партнеров по безопасности. Так, одним из мотивов для углубления филиппинско-японских оборонных отношений стал инцидент на отмели Скарборо в 2012 году, который до сих пор вспоминается в Маниле как момент ненадежности США. Хотя последствия этого инцидента привели к углублению двусторонних связей в области безопасности между Филиппинами и США, Манила также отреагировала на потерю отмели Скарборо проектом расширения оборонных отношений с Токио.

Отношения с Японией в сфере безопасности привлекательны для Манилы именно тем, что дают возможность более тесно сотрудничать со стратегически близким союзником США, не рискуя получить отпор со стороны Пекина

Нельзя сказать, что в результате прогресса в трехсторонних отношениях филиппинско-японское двустороннее сотрудничество в области безопасности действительно замедлилось. Например, в феврале 2023 года Япония и Филиппины подписали соглашение в области обороны, предусматривающее будущее двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, включая расширение двусторонних учений и предоставление военнослужащим Сил самообороны Японии более широких прав доступа на Филиппины. Тем не менее, отношения с Японией в сфере безопасности привлекательны для Манилы именно тем, что дают возможность более тесно сотрудничать со стратегически близким союзником США, не рискуя получить отпор со стороны Пекина, который может спровоцировать прямое сотрудничество с Вашингтоном.

Таким образом, если эти двусторонние отношения будут хотя бы частично подчинены трехстороннему сотрудничеству с США, Филиппины потеряют одно из главных преимуществ сотрудничества с Японией. Хрупкий баланс между развитием отношений в сфере безопасности с Токио и Вашингтоном позволяет Маниле ориентироваться в сложной геополитике своего региона и при этом минимизировать риски. Учитывая часто нестабильный характер американо-филиппинских отношений в сфере безопасности, увязывать их даже частично с гораздо более стабильными отношениями с Токио представляется Маниле рискованным.

Правильное решение

Как же выглядит оптимальный баланс в трехсторонних отношениях между США, Японией и Филиппинами?

Во-первых, лидерам всех трех стран следует отказаться от явного трансакционизма в трехсторонних отношениях: не должно создаваться впечатление, что главным приоритетом Вашингтона является заключение с Манилой ряда соглашений, которые могут поставить под угрозу свободу ее действий. Вашингтон стремится к расширению прав на базирование и пролеты, и для США имеет смысл закрепить некоторые официальные соглашения, пока трехсторонние отношения находятся на высоком уровне. Однако существует опасность чрезмерного акцентирования внимания на "бумажных" аспектах партнерства в ущерб укреплению взаимного доверия.

Во-вторых, Вашингтон должен вместе с Манилой поощрять Токио играть более заметную роль в формировании динамики трехсторонних отношений. Япония пользуется высоким уровнем доверия на Филиппинах – по данным нескольких опросов, больше, чем любая другая страна. Если у США есть опасения по поводу определенных оборонных возможностей или стратегий Филиппин, то представляется предпочтительным уступить часть лидерства Токио, а не переходить к подходу, в котором доминируют США. Действительно, эксперты в области обороны в Маниле часто заявляли, что, хотя их главное желание состоит в том, чтобы трехсторонний союз стал более филиппинским, в отсутствие этого можно было бы приветствовать и отношения под руководством Японии.

Япония пользуется высоким уровнем доверия на Филиппинах – по данным нескольких опросов, больше, чем любая другая страна Фото: AP Photo

Наконец, всем трем сторонам было бы полезно сфокусировать будущее трехстороннее сотрудничество в области безопасности вне потенциального конфликта вокруг Тайваня, насколько это возможно. Такая направленность может заслонить более широкие и, возможно, более общие стратегические цели, включая сдерживание в Южно-Китайском море, повышение потенциала филиппинских вооруженных сил и работу над повышением оперативной совместимости трехсторонних вооруженных сил. Примечательно, что трехсторонние учения береговой охраны в июне 2023 года и их направленность на защиту прав местных рыбаков получили высокую оценку тех, с кем я беседовал в Маниле. Продвижение общих целей способствует укреплению общей трехсторонней ориентации на региональную безопасность. В результате, тонко смещая центр внимания с Тайваня, все три страны могут, как это ни парадоксально, укрепить свои позиции сдерживания по отношению к Тайваню.

Об авторе

Райан Эшли – офицер разведки ВВС США с большим опытом работы в Восточной Азии и Японии, соискатель докторской степени в Школе общественных отношений имени Линдона Б. Джонсона при Техасском университете. Он также является преподавателем Школы специальных операций ВВС. Ранее он публиковал статьи по вопросам безопасности в Восточной Азии и международных отношений в журналах War on the Rocks, Nikkei Asia и The Diplomat.