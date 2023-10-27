Какую ракету может получить Украина с дальностью 300 км и с боеголовкой на 100 кг от США

Обычно ракеты с дальностью полета в 300 км имеют боевую часть в более 200 кг, в частности такой вес боеголовки M57 ATACMS. Поэтому не исключено, что США создали для ВСУ совершенно новую ракету.

Журналисты сообщили, что в январе США передадут Украине новые ракеты с дальностью 300 км и боевой частью в 100 кг. В издании Defense Express предположили, что за вооружение может получить украинская армия.

По сообщению Мирославы Гонгадзе, которая возглавляет подразделение "Голос Америки" в Восточной Европе, Соединенные Штаты передадут Украине новые ракеты с дальностью 300 км. Боевая часть будет составлять 100 кг. Информацию сообщили источники в Генеральном штабе.

В свою очередь эксперты отмечают, что сочетание дальности 300 кг и 100 кг боевой части является довольно нетипичным. Обычно при такой дальности боеголовка является более мощной. В частности у баллистической ракеты ATACMS масса боевой части в варианте М57 составляет 227 кг с осколочно-фугасным наполнением.

США официально анонсировали поставки ракет GLSDB, которая имеет 100-килограммовую боевую часть, но ее дальность вдвое меньше — 150 км. В основе GLSDB лежит планирующая бомба GBU-39.

Составляющие ракеты GLSDB

Поэтому авторы отмечают, что дальность и боеголовка больше напоминает ракету воздушного базирования. Например, ракета AARGM-ER имеет дальность 300 км и боевую часть WAU-7/B в 70 кг. Она является глубоко модернизированной ракетой AGM-88 HARM. Разработка является универсальной, поэтому может поражать не только РЛС, но и морские подвижные цели. Однако основная проблема в том, что AARGM-ER находится на стадии испытаний, но на продажу ее уже выставили. В частности Финляндия уже заказала перспективные боеприпасы.

Ракета AARGM-ER

В итоге эксперты не исключают, что Соединенные Штаты могут создать совершенно новое оружие для Украины. Так уже было с дронами-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade 600 или с теми же ракетами GLSDB разработки Boeing.

Напомним, 25 октября мелитопольский мэр Иван Федоров заявил, что ВС РФ после ударов ATACMS строят базу в Азовском море.

24 октября в Воздушных силах рассказали, может ли РФ сбивать баллистические ракеты ATACMS.