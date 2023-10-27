Оккупанты нарисовали 4 истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек (спутниковые снимки)

На территории авиабазы российские войска имеют как настоящие МиГ-31, так и нарисованные. Кроме этого там базируются истребители Су-27, 30 и 34.

Во временно оккупированном Крыму российские войска нарисовали самолеты МиГ-31 на авиабазе Бельбек. Ранее пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Севастополе. Об этом сообщает аналитик MT Anderson.

Спутниковые снимки от 26 октября показали несколько изменений на российской авиабазе. Оккупанты используют ангары для того, чтобы скрыть или уберечь самолеты. Однако часть истребителей находятся под открытым небом. Всего зафиксированы такие объекты на аэродроме Бельбек:

истребители Су-27, Су-30 и Су-34;

4 нарисованных МиГ-31;

4 реальных истребителя-перехватчика МиГ-31.

Нарисованные МиГ-31 на аэродроме Бельбек Фото: Twitter / MT Anderson

О том, что МиГ-31 именно нарисованы говорит отсутствие теней, их не видно от самолета. Рисовать самолеты в РФ начали с собственной территории. По мнению аналитиков, цель таких действий — ввести в заблуждение ракету, которая может навестись на цель по предварительно загруженному изображению. На спутниковых снимках сразу видно, что самолет не настоящий, поэтому это может быть неэффективным. Кроме рисования враг также ставит покрышки на авиацию.

Самолеты на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму Фото: Twitter / MT Anderson Самолеты на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму Фото: Twitter / MT Anderson Самолеты на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму Фото: Twitter / MT Anderson Самолеты на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму Фото: Twitter / MT Anderson

Напомним, 24 октября на авиабазе "Гвардейское" прозвучали взрывы. Оккупанты заявили об использовании реактивных бомбометов. Однако спутниковые снимки показали, что аэродром пылал.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут взять весь временно оккупированный Крым под огневой контроль. Вместе с тем Украина может разрушать российскую логистику.