"Будем компенсировать": эксперт назвал решение проблемы дефицита артиллерийских снарядов

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, именно от боеприпасов зависит интенсивность ведения боевых действий и такая тенденция сохранится в ближайшем будущем.

Ситуация с артиллерийскими снарядами на поле боя действительно непростая, однако это можно компенсировать благодаря кассетным боеприпасам. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" 27 октября.

По его словам, боеприпасы сегодня являются сложной темой, потому что именно этот ресурс определяет интенсивность боевых действий. В ближайшем будущем спрос на них сохранится.

"Украинская сторона надеется на помощь от стран ЕС, которые обещали миллион, но видим, что они не успевают делать это в силу ряда причин, а именно: свободное развертывание производства, подорожание боеприпасов, неготовность так быстро перейти на военные рельсы", — заявил Сергей Згурец.

В результате, отметил далее эксперт, украинские защитники обеспечивают интенсивность боевых действий за счет кассетных боеприпасов. Американские партнеры предоставили определенную часть со своих запасов и у них на складах остается еще не менее 3 миллионов экземпляров.

При этом, они не используются США, а армию Израиля, которая также обороняется от действий ХАМАС, кассетные боеприпасы не интересуют.

"Так что думаю, что этот определенный геп в развертывании мощностей европейцев, мы выполним как минимум в первом квартале следующего года и будем компенсировать за счет поставок тех кассетных боеприпасов, которые есть в арсеналах американской армии", — продолжил Сергей Згурец.

Напомним, 20 октября сообщалось, что эксперт прокомментировал появление МиГ-31 в Крыму. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, россияне регулярно совершают одну и ту же ошибку, а задача украинской стороны — воспользоваться моментом и снизить количество носителей ракет "Кинжал".