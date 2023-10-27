Три сотни оккупантов и склад россиян: в ВСУ описали ситуацию на Таврическом направлении

На Таврическом направлении военные РФ нанесли 2 авиаудара, провели 44 боевых столкновения и совершили 793 артобстрела.

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают ликвидировать российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки наши бойцы уничтожили около 300 оккупантов, 6 единиц техники и склад боеприпасов врага. Об этом сообщается в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления в Facebook.

На Таврическом направлении вооруженные силы Российской Федерации совершили 2 авиационных налета, осуществили 44 боевых столкновений и 793 артиллерийских обстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1007 огневых задач.

Общие потери врага составили 286 человек, 3 оккупанта сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 6 единиц военной техники:

1 танк;

4 ББМ;

1 БПЛА.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов врага.

Напомним, 22 сентября командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.

В свою очередь бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 19 сентября предположил, что Украина продолжит наступление после зимы. Он заявил, что вопреки заявлениям критиков контрнаступление ВСУ не провалилось, а у Сил обороны Украины "осталось много военной мощи".