"Поздравляем": российский оккупант установил неординарный рекорд на фронте, — ОК "Запад" (видео)

ВС РФ попытались наступать двумя бронетранспортерами. Усилиями Сил обороны одна из вражеских машин не доехала до цели и даже "потеряла" по дороге члена экипажа.

Украинские защитники поздравили российского солдата с установлением неординарного рекорда на передовой. Оккупант оказался первым в прыжках в длину, в чем ему помогла мина. Деталями и кадрами с места событий 26 октября поделилась пресс-служба Оперативного Командования Запад.

"В 1991-м году Майк Пауэлл установил мировой рекорд по прыжкам в длину — 8,95 метра. В 2023-м году российского ваньку снесло с БТРа на 36,75 метра в длину. Единственный вопрос: является ли проблемой, что ему помогла мина?", — говорится в публикации.

Защитники отметили, что предупреждали захватчиков о последствиях нападения, и в очередной раз призвали врага вернуться к границам 1991 года. В ОК "Запад" подчеркнули, что в тех пределах "прыгать меньше и жизнь лучше".

"Мины у нас не закончатся никогда. Полетаете все", — добавили в войске.

На видео, опубликованном с места событий, видно движение двух вражеских единиц техники. После попадания в одну из них из машины вылетел солдат и преодолел рекордную длину. Судьба другого российского бронетранспортера неизвестна.

Напомним, 27 октября враг вывел в Черное море ракетоноситель крылатых ракет типа "Калибр". В ВСУ рассказали, что речь идет о корабле с общим залпом до восьми ракет.

Также 27 октября в ВСУ описали работу украинских пилотов. Летчики выполняют свои задачи даже зная, что в их сторону уже движутся вражеские ракеты.