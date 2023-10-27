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Ракетная угроза из Черного моря: российские оккупанты вывели три корабля (инфографика)

Россия, Черное море, боевые корабли, ракетоносители, ракеты типа Калибр, Азовское море, Средиземное море
Фото: Из открытых источников | Россия снова вывела на боевое дежурство в Черном море свои корабли

Командование отмечает, что Россия продолжает нарушать международное право в акватории Азовского моря, не включая транспондеры.

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По состоянию на утро 27 октября российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черном море три корабля, один из которых — ракетоноситель крылатых ракет типа "Калибр". Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море на дежурстве находится один корабль, ракетоносители отсутствуют, в Средиземном — три. Среди кораблей в Средиземноморье насчитывается один ракетоноситель с общим залпом до восьми "Калибров".

За последние сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

  • в Азовское море — 17 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море — 14 судов, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Черное море, корабли, ракетоносители, ВМС ВСУ Fullscreen
Инфографика ВМС ВСУ
Фото: ВМС ВСУ

26 октября на боевом дежурстве в Черном море находились 5 российских кораблей, среди них — один подводный, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

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25 октября Фокус сообщал, что в России провели тренировку по массированному ядерному удару и применили ракету "Ярс". Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" решили выполнить с территории космодрома "Плесецк" по полигону "Кура", который расположен на Камчатке.

Также Фокус сообщал, что представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 19 октября подчеркнул: заявление Путина о патрулировании самолетов с ракетами "Кинжал" является очередным запугиванием. По его словам, украинцам уже приходилось сталкиваться с этим видом российских ракет, поэтому запугивания не сработают.