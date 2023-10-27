Ракетная угроза из Черного моря: российские оккупанты вывели три корабля (инфографика)

Командование отмечает, что Россия продолжает нарушать международное право в акватории Азовского моря, не включая транспондеры.

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По состоянию на утро 27 октября российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черном море три корабля, один из которых — ракетоноситель крылатых ракет типа "Калибр". Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море на дежурстве находится один корабль, ракетоносители отсутствуют, в Средиземном — три. Среди кораблей в Средиземноморье насчитывается один ракетоноситель с общим залпом до восьми "Калибров".

За последние сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

в Азовское море — 17 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор;

в Черное море — 14 судов, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Инфографика ВМС ВСУ Фото: ВМС ВСУ

26 октября на боевом дежурстве в Черном море находились 5 российских кораблей, среди них — один подводный, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

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Россияне активизировались: ВС РФ сбросили взрывчатку на морской зерновой коридор, — Гуменюк (видео)

25 октября Фокус сообщал, что в России провели тренировку по массированному ядерному удару и применили ракету "Ярс". Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" решили выполнить с территории космодрома "Плесецк" по полигону "Кура", который расположен на Камчатке.

Также Фокус сообщал, что представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 19 октября подчеркнул: заявление Путина о патрулировании самолетов с ракетами "Кинжал" является очередным запугиванием. По его словам, украинцам уже приходилось сталкиваться с этим видом российских ракет, поэтому запугивания не сработают.