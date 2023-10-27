Ракетна загроза з Чорного моря: російські окупанти вивели три кораблі (інфографіка)

Командування зазначає, що Росія продовжує порушувати міжнародне право в акваторії Азовського моря, вимикаючи транспондери.

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Станом на ранок 27 жовтня російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорному морі три кораблі, один з яких — ракетоносій крилатих ракет типу "Калібр". Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель, ракетоносії відсутні, у Середземному — три. Серед кораблів у Середземномор’ї налічується один ракетоносій із загальним залпом до восьми "Калібрів".

За останню добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

до Азовського моря — 17 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Інфографіка ВМС ВСУ Фото: ВМС ВСУ

26 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 5 російських кораблів, серед них – один підводний, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

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Росіяни активізувалися: ЗС РФ скинули вибухівку на морський зерновий коридор, — Гуменюк (відео)

25 жовтня Фокус повідомляв, що в Росії провели тренування з масованого ядерного удару та застосували ракету "Ярс". Пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" вирішили виконати з території космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура", який розташований на Камчатці.

Також Фокус повідомляв, що представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 19 жовтня наголосив: заява Путіна про патрулювання літаків із ракетами "Кинджал" є черговим залякуванням. За його словами, українцям уже доводилося стикатися з цим видом російських ракет, тому залякування не спрацюють.