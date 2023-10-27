Флот РФ хочет получить спецкорабль на 800 тонн с ударным Ка-52 на борту (фото)

Строительство корабля проекта 14400 было заморожено из-за полномасштабной войны, но опыт боевых действий якобы показал, что такое судно нужно флоту.

Министерство обороны РФ утвердило план, по которому в 2024 году должны достроить специальный корабль для обучения вертолетчиков. Об этом сообщают "Известия".

Учебный корабль должны сначала достроить, потому что работы по его строительству были заморожены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Корабль до сих пор не имеет собственного названия, но строят его по проекту 14400. Источники издания утверждают, что, кроме обучения, корабль будет выполнять задачи по патрулированию морских регионов, а также бороться с беспилотниками.

В РФ говорят, что опыт войны показал, что флоту нужен корабль проекта 14400. Также известны основные характеристики судна:

длина — 66,9 метра;

ширина — 12,7 метра;

осадка — 2,1 метра;

водоизмещение — 850 тонн;

максимальная скорость — 12 узлов в час;

дальность плавания — 500 морских миль.

Основные характеристики корабля проекта 14400 Фото: "Известия"

Вертолетчики Ка-52, Ка-31, Ка-29 или Ка-27 будут учиться садиться и взлетать с борта корабля, потому что в российском флоте есть много судов, которые имеют специальные площадки для вертолетов. Вооружение по проекту не предусмотрено. Заложили корабль еще 5 лет назад, но фактически строить его начали с октября 2019 года. Служить корабль должен на Азовском море в городе Ейск, а строят судно в городе Городец Нижегородской области.

Напомним, 27 октября в соцсетях писали, что в Крыму подорвался на мине российский катер для поиска мин "Владимир Козицкий".

13 октября взорвался российский корабль МРК проекта 21631 "Буян-М" — носитель ракет "Калибр"