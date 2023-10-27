"Для имиджа Путина": РФ хочет достичь в Украине хотя бы минимального успеха, — Генштаб Эстонии

По словам начальника оперативного управления Генерального штаба Эстонии Тармо Кундлы, захват инициативы также важен для РФ для того, чтобы затормозить успешное украинское контрнаступление.

В настоящее время российские войска стремятся активизировать свои усилия и достичь определенных результатов на Украине. Это предпринимается в рамках активизации создания положительного образа для Владимира Путина. Об этом заявил начальник оперативного управления Генерального штаба Эстонии Тармо Кундла, передает ERR.

Он сообщил о том, что российские военные продолжают наступление с высокой интенсивностью по направлениям Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. Скорее всего, их главной целью в данный момент является достижение какого-либо успеха, который можно было бы представить общественности в качестве победы.

Кундла уточнил, что сейчас россияне преследуют две цели.

"Во-первых, создание успешного военного имиджа важно для Путина в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами. Но это необходимо также министру обороны Шойгу, чтобы укрепить свое положение в министерстве. Во-вторых, захват инициативы важен для РФ для того, чтобы затормозить украинское контрнаступление", — заявил начальник оперативного управления Генерального штаба.

Согласно его мнению, Украина намерена продолжить проводить рейды в Херсонской области, подобно тому, как это происходило в предыдущие недели.

"Отдельные обрывки информации говорят о том, что Россия перебросила туда дополнительные подразделения, так что, вероятно, все развивается по плану Украины", — добавил он.

Напомним, 19 октября в ISW написали, что ВСУ продвинулись под Бахмутом и Работино.

18 октября Фокус разбирался, что оккупанты сообщали о прорыве ВСУ на левом берегу Херсонской области.