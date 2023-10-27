Минздрав ускорил работу ВВК: сколько будет длиться медосмотр военнообязанных
Сроки прохождения комиссии сокращены за счет реорганизации маршрутов прохождения медосмотра и цифровизации процесса, рассказали в министерстве.
Согласно решению СНБО Украины, Министерство здравоохранения изменило регламент прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными гражданами для установления их годности к воинской службе. Об этом сообщается на сайте МОЗ.
Изменения работы ВВК в рамках межведомственного взаимодействия проходят по трем направлениям:
- юридическому;
- организационному;
- цифровому.
Новые сроки прохождение ВВК
В МОЗ сообщили, что изменили условия прохождения медицинского освидетельствования лиц, организуемого ТЦК. В частности установлены максимальные сроки проведения исследований и врачебных осмотров:
- проведение медосмотров, вынесение решения о пригодности к воинской службе — до 4 рабочих дней;
- лабораторные исследования — до 3 рабочих дней;
- инструментальные обследования — до 3 рабочих дней.
Главы ОВА, начальники ТЦК и СП и работники медучреждений обязаны соблюдать установленные сроки. Также на них возложена ответственность за организацию рациональных маршрутов прохождения ВВК и контроль за прохождение военнообязанными медосмотров вне общей очереди.
Цифровизация ВВК
Для ускорения процесса прохождения ВВК, ее сотрудников подключили к электронной системе здравоохранения. Все медицинские работники военно-врачебных комиссий при ТЦК теперь имеют доступ к электронной медицинской карте военнообязанного, что позволяет:
- просматривать предыдущие записи других врачей;
- создавать электронные направления на диагностические процедуры и анализы;
- получать результаты исследований в электронном виде.
В Минздраве также сообщили, что вместе с Национальной службой здоровья и Командованием Медицинских сил ВСУ организовали регулярные учебные мероприятия для сотрудников ВВК по порядку прохождения военно-врачебной экспертизы.
Противодействие коррупции в ВВК
Кроме того, с целью противодействия коррупции и уклонению от мобилизации, продолжаются перекрестные проверки решений ВВК о непригодности к воинской службе и установлению инвалидности.
Рабочие группы, созданные по приказу МОЗ в сентябре 2023 года, проверяют решения ВВК, вынесенные в период после начала полномасштабного вторжения России в Украину и объявления всеобщей мобилизации до настоящего времени.
Напомним, по словам юриста Кристины Ковцун, отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением. За него предусмотрен штраф, а затем может быть еще один вызов.
Ранее Фокус писал, как правильно проходить ВВК. Минздрав подготовил список документов, которые нужны военнообязанным для прохождения ВВК для подальной мобилизации.