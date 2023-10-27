Минздрав ускорил работу ВВК: сколько будет длиться медосмотр военнообязанных

Сроки прохождения комиссии сокращены за счет реорганизации маршрутов прохождения медосмотра и цифровизации процесса, рассказали в министерстве.

Согласно решению СНБО Украины, Министерство здравоохранения изменило регламент прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными гражданами для установления их годности к воинской службе. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Изменения работы ВВК в рамках межведомственного взаимодействия проходят по трем направлениям:

юридическому;

организационному;

цифровому.

Новые сроки прохождение ВВК

В МОЗ сообщили, что изменили условия прохождения медицинского освидетельствования лиц, организуемого ТЦК. В частности установлены максимальные сроки проведения исследований и врачебных осмотров:

проведение медосмотров, вынесение решения о пригодности к воинской службе — до 4 рабочих дней;

лабораторные исследования — до 3 рабочих дней;

инструментальные обследования — до 3 рабочих дней.

Главы ОВА, начальники ТЦК и СП и работники медучреждений обязаны соблюдать установленные сроки. Также на них возложена ответственность за организацию рациональных маршрутов прохождения ВВК и контроль за прохождение военнообязанными медосмотров вне общей очереди.

Цифровизация ВВК

Для ускорения процесса прохождения ВВК, ее сотрудников подключили к электронной системе здравоохранения. Все медицинские работники военно-врачебных комиссий при ТЦК теперь имеют доступ к электронной медицинской карте военнообязанного, что позволяет:

просматривать предыдущие записи других врачей;

создавать электронные направления на диагностические процедуры и анализы;

получать результаты исследований в электронном виде.

В Минздраве также сообщили, что вместе с Национальной службой здоровья и Командованием Медицинских сил ВСУ организовали регулярные учебные мероприятия для сотрудников ВВК по порядку прохождения военно-врачебной экспертизы.

Противодействие коррупции в ВВК

Кроме того, с целью противодействия коррупции и уклонению от мобилизации, продолжаются перекрестные проверки решений ВВК о непригодности к воинской службе и установлению инвалидности.

Рабочие группы, созданные по приказу МОЗ в сентябре 2023 года, проверяют решения ВВК, вынесенные в период после начала полномасштабного вторжения России в Украину и объявления всеобщей мобилизации до настоящего времени.

Напомним, по словам юриста Кристины Ковцун, отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением. За него предусмотрен штраф, а затем может быть еще один вызов.

Ранее Фокус писал, как правильно проходить ВВК. Минздрав подготовил список документов, которые нужны военнообязанным для прохождения ВВК для подальной мобилизации.