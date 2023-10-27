Выезд из Украины: в ГПСУ ответили, сколько госслужащих пытались незаконно покинуть страну

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, граждане из-за запрета на пересечение границы используют незаконные схемы. В последнее время количество попыток увеличилось.

В Украине продолжается военное положение из-за которого действуют ограничения на пересечение государственной границы. Военнообязанные без специального разрешения не могут покинуть страну. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии ТСН поделился некоторыми историями о незаконном выезде.

По его словам, сейчас пограничники фиксируют увеличение попыток, когда граждане без причины пытаются выехать за границу. Чаще всего они используют специальные схемы уклонения от мобилизации.

"Если брать средние показатели по попыткам нарушения по пунктам пропуска и по "зеленому" участку границы, то они неизменны. За последние несколько месяцев есть определенное уменьшение случаев на пунктам пропуска, когда пытаются выехать по поддельным документам. Если говорить о незаконном пересечении границы, вне пунктов пропуска, то таких попыток немного увеличилось", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно спикер отметил, что попыток пересечения границы по поддельным документам могло стать меньше из-за того, что гражданам стало сложнее их получить. Схем с каждым днем, благодаря работе спецслужб, становится меньше.

Запрещен выезд из страны и для госслужащих, хоть с начала 2023 года количество таких попыток уже превысило 2 тысячи.

"По состоянию на данный момент это количество составляет 2100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы", — продолжил Андрей Демченко.

Напомним, 26 октября сообщалось, что в Украине могут начать выпускать мужчин за границу. Известно, что для выезда за границу понадобится счет в государственном банке и минимальный взнос в 12 945 грн. При этом каждый месяц его нужно будет пополнять на 1 306 грн, говорится в законопроекте.