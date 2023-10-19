Мобилизация в Украине: кому из мужчин разрешат выезд за границу с 1 ноября

По словам адвоката Надежды Грищенко, подать жалобу в ГПСУ из-за отказа в выезде можно в течение 30 дней. Но в практическом отношении это зачастую неэффективно — нужно обращаться в суд.

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Правила пересечения государственной границы ограничивают выезд мужчинам в возрасте 18-60 лет на время действия военного положения. Но есть и предусмотренные законодательством исключения. Правила пересечения государственной границы с 1 ноября для граждан Украины мужского пола в комментарии "Фактам" разъяснила адвокат Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Выезд из Украины за рубеж разрешен для:

мужчин, имеющих инвалидность;

мужчин, у жен которых инвалидность I или II группы;

мужчин, у которых один из родителей, либо родитель жены — инвалид I или II группы;

для тех, у кого есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет; кроме, собственно, родителей, речь идет о приемных родителях, родителях-воспитателях, опекунах и попечителях;

родители, у совершеннолетнего ребенка которых инвалидность I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

опекуны лиц с инвалидностью, которых по суду признали недееспособными.

По словам адвоката, мужчины в возрасте 18-60 лет, выехавшие за рубеж для сопровождения одного из упомянутых выше лиц, должны вернуться в Украину не позднее сопровождаемого лица.

Важно

Мобилизация в Украине: кто из мужчин имеет право на отсрочку от службы (перечень)

В довершение всего, правом на выезд заграницу в военное время могут воспользоваться граждане, которые не подлежат призыву на военную службу на период мобилизации.

Речь идет о категории лиц, которые упоминаются в части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Основные категории сравнительно длинного перечня, содержащегося в тексте закона:

мужчины, у которых не менее трех несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

мужчины, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

мужчины, ухаживающие за больной женой, ребенком, или же за родителями, которым, согласно заключению медкомиссии, требуется постоянный уход.

Что делать, если в нарушение закона не выпускают за границу

По словам адвоката, устный отказ в выезде обжалованию не подлежит — нужен отказ в письменной форме.

Есть несколько способов для обжаловать отказ пограничной службы:

жалоба в главный орган Государственной пограничной службы, выписавший решение об отказе в пересечении границы.

исковое заявление в окружной административный суд о признании действий погранслужбы неправомерными.

Адвокат уточнила, что жалоба в ГПСУ подается в течение 30 дней, сбор за рассмотрение не оплачивается. Но в практическом отношении этот способ зачастую неэффективен — нужно обращаться в суд.

Подача иска допускается в течение шести месяцев после получения решения. Понадобится оплатить судебный сбор и работу юристов. Само же рассмотрение вопроса может продолжаться дольше двух месяцев.

Более того, понадобится еще месяц, чтобы решение суда вступило в законную силу. К тому же, решение судебной инстанции могут и обжаловать.

Напомним о том, могут ли заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК. По словам адвоката, в ТЦК считают, что если бросить повестку в почтовый ящик, значит военкомы должным образом вызвали гражданина.

Также сообщалось, что В ВСУ разъяснили, будут ли призывать в армию всех мужчин.