В качестве места тренировочных занятий руководство центральноевропейской страны, которое активно поддерживает Киев, предложило танковый полигон Либава.

Бойцы ВСУ участвуют в тренировочных занятиях на полигонах в Чехии. Накануне, 26 октября, несколько сотен солдат участвовали в тренировочных занятиях на военном полигоне Либава. Об этом сообщает Sky News.

Напомним, что накануне, 26 октября, СМИ показали, как россияне из батальона "Сибирь" ВСУ проходят подготовку на окраинах Киева.

Подготовка бойцов ВСУ на танковом полигоне Либава

Журналисты опубликовали кадры, снятые во время тренировочных занятий подразделения, сформированного в прошлом году по поручению президента Владимира Зеленского.

Подготовка бойцов ВСУ на танковом полигоне Либава

Бойцы из упомянутого батальона — преимущественно уроженцы народов российского севера. Они говорят об угнетении национальных сообществ и о том, что из богатейших регионов РФ "выкачивают" деньги в Москву на поддержку войны в Украине.

Также сообщалось, что в Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов, а подготовка специалистов по разминированию поможет социальной адаптации украинцев, возвращающихся с войны.

В рядах ВСУ находится 14 саперов, которые потеряли конечности и все же вернулись на фронт. Среди них Андрей Илькив, оставшийся без ноги после разрыва мины.