Урезать экспорт алмазов: в ЕС хотят передать Украине прибыль от замороженных российских активов

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, планируется сократить доходы России от экспорта алмазов. Несмотря на события на Ближнем Востоке, внимание Европы по-прежнему сосредоточено на поддержке Украины: поставки оружия и боеприпасов продолжатся.

Представители Европейского совета очертили план, предусматривающий, что прибыль от изъятых российских активов будет направлена на поддержку Украины. Речь идет о миллиардах евро, которые Киев может получать напрямую. Об этом сообщает The Guardian.

По итогам саммита лидеров ЕС были сделаны несколько публичных заключений.

"Россия ответственна за громадный ущерб, причиненный агрессивной войной против Украины", — говорится в заключительном заявлении по итогам двухдневного саммита ЕС.

Отмечается, что нужен решительный прогресс и согласование с партнерами в том, что касается любой прибыли, полученной частными лицами непосредственно от изъятых активов РФ, которые могли бы пойти на поддержку Украины.

Средства могут быть потрачены на послевоенное восстановление страны, в соответствии с нормами ЕС и международным законодательством.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость в постоянной поддержке Киева со стороны ЕС. Пока продолжается согласование пакета помощи Украине на 50 млрд евро.

"В ходе дебатов было совершенно ясно, что, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, наше внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке Украины", — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, поставки столь необходимого оружия и боеприпасов продолжатся, как и финансовая помощь.

Сообщается, что в ЕС продолжаются консультации относительно следующего пакета санкций, в частности, речь идет о том, как сократить доходы России от экспорта алмазов.

Напомним, что в ЕС высказались о помощи Киеву. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требует от Киева гарантий, что средства не будут растрачены нецелевым образом. В то же время венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что план помощи Украине должен быть более обоснованным.

Также сообщалось, что новый премьер Словакии Роберт Фицо высказался об обязательных гарантиях в том, что касается предоставления обсуждающихся 50 млрд евро помощи Киеву.