Война в Израиле: войска ЦАХАЛа с танками вошли на территорию Сектора Газа, — СМИ

По словам журналистов, боевики сообщают о жестоких столкновениях возле Бейт-Хануна в северной части Газы и Бурейджа в центре анклава.

Палестинские СМИ сообщают, что Армия обороны Израиля вошла на территорию Сектора Газа. В наземной операции используются танки. Об этом пишет издание Times of Israel.

"Палестинцы утверждают, что израильские танки ведут бой с боевиками в Секторе Газа", — сказано в сообщении.

Кроме того, израильские журналисты писали, что военное крыло террористической группировки ХАМАС, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", заявляло, что началось противостояние наземному вторжению ЦАХАЛа в сектор Газа. Боевики заявили об "жестоких столкновениях", которые происходят возле Бейт-Хануна в северной части Газы и Бурейджа в центре анклава.

В то же время, официальные лица США и Израиля сообщили ABC News, что сегодняшнее наземное вторжение в Сектор Газа не является крупномасштабным наступлением. Так, неназванный американский источник сообщил телеканалу, что операция носит ограниченный характер. А представитель ЦАХАЛа Питер Лернер отметил, что нынешние действия не является крупной операцией, однако она "ожидается".

Напомним, что 27 октября пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что Израиль сегодня расширит наземную операцию в Секторе Газа. По словам контр-адмирала Даниэля Хагари, в последние часы количество атак на Газу со стороны Израиля увеличилось, после чего наземные силы "расширят свою активность".

Кроме того, в Армии обороны Израиля сообщали, что ХАМАС использует больницу в Газе как свою базу. Так, боевики используют "Аль-Шифу" с ее 1500 койками и 4000 сотрудниками, а также другие стратегически важные и уязвимые места — больницы, мечети, центры UNRWA и т.д. — в качестве щита для своей сети подземных туннелей